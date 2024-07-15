https://sputnik-georgia.ru/20240715/mototsikly-i-mopedy-v-tbilisi-smogut-ezdit-po-avtobusnym-polosam--zakonoproekt-289005445.html

Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект

Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект

Sputnik Грузия

Данное решение снизит число дорожно-транспортных происшествий, уверены инициаторы изменений 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T19:09+0400

2024-07-15T19:09+0400

2024-07-15T19:09+0400

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

вена

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Право на передвижение по автобусным полосам (т. н. bus lane) в Тбилиси, наряду с маршрутным транспортом и такси, могут также получить водители мотоциклов и мопедов, соответствующие изменения были инициированы депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на заседании бюро. Как отметили инициаторы изменений, движение мотоциклов и мопедов на автобусных полосах разрешено во многих европейских городах: Вена, Мадрид, Барселона, Стокгольм. Кроме того, быстрое движение мотоциклов и мопедов по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта, снижает выбросы вредных веществ в воздух. Согласно проекту, движение на тбилисских автодорогах с нарушением места и времени, определенных муниципалитетом, влечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари для транспортных средств категорий М3 (пассажирские), N2 и N3 (грузовые), а также транспортных средств категории Т. В случае повторного и каждого последующего нарушения штраф составляет 3 тысячи лари. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, после одобрения парламентом законопроекта в Сакребуло (Горсобрание) Тбилиси будут представлены соответствующие правила и условия, при которых мотоциклы и мопеды смогут передвигаться по автобусной полосе. Кому разрешат ездить по "выделенке" в Тбилиси?>>С 1 июня 2023 года автомобили такси категории "А" не старше 10 лет могут ездить по автобусным полосам. При этом такси категории "А" допускаются только на полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вена, мадрид, тбилиси, грузия, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, общество, транспорт в грузии, транспорт