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Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект
Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект
Sputnik Грузия
Данное решение снизит число дорожно-транспортных происшествий, уверены инициаторы изменений 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T19:09+0400
2024-07-15T19:09+0400
2024-07-15T19:09+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Право на передвижение по автобусным полосам (т. н. bus lane) в Тбилиси, наряду с маршрутным транспортом и такси, могут также получить водители мотоциклов и мопедов, соответствующие изменения были инициированы депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на заседании бюро. Как отметили инициаторы изменений, движение мотоциклов и мопедов на автобусных полосах разрешено во многих европейских городах: Вена, Мадрид, Барселона, Стокгольм. Кроме того, быстрое движение мотоциклов и мопедов по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта, снижает выбросы вредных веществ в воздух. Согласно проекту, движение на тбилисских автодорогах с нарушением места и времени, определенных муниципалитетом, влечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари для транспортных средств категорий М3 (пассажирские), N2 и N3 (грузовые), а также транспортных средств категории Т. В случае повторного и каждого последующего нарушения штраф составляет 3 тысячи лари. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, после одобрения парламентом законопроекта в Сакребуло (Горсобрание) Тбилиси будут представлены соответствующие правила и условия, при которых мотоциклы и мопеды смогут передвигаться по автобусной полосе. Кому разрешат ездить по "выделенке" в Тбилиси?>>С 1 июня 2023 года автомобили такси категории "А" не старше 10 лет могут ездить по автобусным полосам. При этом такси категории "А" допускаются только на полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вена, мадрид, тбилиси, грузия, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, общество, транспорт в грузии, транспорт
каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, вена, мадрид, тбилиси, грузия, новости, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, общество, транспорт в грузии, транспорт
Мотоциклы и мопеды в Тбилиси смогут ездить по автобусным полосам – законопроект
Данное решение снизит число дорожно-транспортных происшествий, уверены инициаторы изменений
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Право на передвижение по автобусным полосам (т. н. bus lane) в Тбилиси, наряду с маршрутным транспортом и такси, могут также получить водители мотоциклов и мопедов, соответствующие изменения были инициированы депутатами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" на заседании бюро.
Как отметили инициаторы изменений, движение мотоциклов и мопедов на автобусных полосах разрешено во многих европейских городах: Вена, Мадрид, Барселона, Стокгольм.
"Одной из важных причин является то, что другим участникам дорожного движения становится проще видеть мотоциклы и мопеды, что резко снижает число дорожно-транспортных происшествий", – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, быстрое движение мотоциклов и мопедов по полосе, предназначенной для движения маршрутного транспорта, снижает выбросы вредных веществ в воздух.
Согласно проекту, движение на тбилисских автодорогах с нарушением места и времени, определенных муниципалитетом, влечет за собой штраф в размере 1 тысячи лари для транспортных средств категорий М3 (пассажирские), N2 и N3 (грузовые), а также транспортных средств категории Т.
В случае повторного и каждого последующего нарушения штраф составляет 3 тысячи лари.
Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, после одобрения парламентом законопроекта в Сакребуло (Горсобрание) Тбилиси будут представлены соответствующие правила и условия, при которых мотоциклы и мопеды смогут передвигаться по автобусной полосе.
С 1 июня 2023 года автомобили такси категории "А" не старше 10 лет могут ездить по автобусным полосам. При этом такси категории "А" допускаются только на полосу, где автобус движется в одном направлении с другими транспортными средствами, а не в противоположном.