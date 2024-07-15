https://sputnik-georgia.ru/20240715/prezident-gruzii-napravila-isk-v-konstitutsionnyy-sud-protiv-zakona-ob-inoagentakh-289004069.html

Президент Грузии направила иск в Конституционный суд против закона об "иноагентах"

Президент Грузии направила иск в Конституционный суд против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Указанный закон является неконституционным, сказано в обращении Зурабишвили 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T15:41+0400

2024-07-15T15:41+0400

2024-07-15T15:47+0400

законопроект об иноагентах

грузия

политика

новости

саломе зурабишвили

леван иоселиани

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые обратилась в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", заявил парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. По его словам, в иске оспаривается также целый ряд норм закона, нарушающих основные права, гарантированные Конституцией. С иском в Конституционный суд для упразднения закона "О прозрачности иностранного влияния" также собирается обратиться народный защитник Грузии Леван Иоселиани, около 100 НПО и оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии>> Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, саломе зурабишвили , леван иоселиани