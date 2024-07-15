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Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии
Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии
Sputnik Грузия
На данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, заявил омбудсмен 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T15:00+0400
2024-07-15T15:00+0400
2024-07-15T15:21+0400
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законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен обратиться в Конституционный суд для упразднения закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. По его словам, на данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, будь то в форме "друга суда" или в другой форме. Помимо омбудсмена, также известно, что еще три иска готовятся для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным. Один из исков подготовили до 100 НПО, второй – готовит президент Грузии Саломе Зурабишвили, а третий – оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах" >>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван иоселиани, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, леван иоселиани, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах
Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии
15:00 15.07.2024 (обновлено: 15:21 15.07.2024)
На данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, заявил омбудсмен
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен обратиться в Конституционный суд для упразднения закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
"По этим и многим другим вопросам, связанным с возможной несовместимостью данного закона с Конституцией, мы готовим свои мнения и представим их в суд. Народный защитник обязательно будет вовлечен в этот процесс", – заявил Иоселиани.
По его словам, на данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, будь то в форме "друга суда" или в другой форме.
"Так, что какое решение примет суд, об этом я не могу судить, но наше мнение о законе известно. Мы призывали не принимать этот закон, мы призывали к достижению этой цели путем различных изменений в законодательстве, но было принято то решение, которое было принято", – отметил Иоселиани.
Помимо омбудсмена, также известно, что еще три иска готовятся для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным.
Один из исков подготовили до 100 НПО, второй – готовит президент Грузии Саломе Зурабишвили, а третий – оппозиционные партии.
Страсти вокруг закона об "иноагентах"
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.