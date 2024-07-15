https://sputnik-georgia.ru/20240715/strasti-vokrug-zakona-ob-inoagentakh-ombudsmen-obratitsya-v-konstitutsionnyy-sud-gruzii-289003167.html

Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии

Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии

Sputnik Грузия

На данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, заявил омбудсмен 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T15:00+0400

2024-07-15T15:00+0400

2024-07-15T15:21+0400

грузия

политика

новости

леван иоселиани

саломе зурабишвили

конституционный суд грузии

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен обратиться в Конституционный суд для упразднения закон "О прозрачности иностранного влияния", сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. По его словам, на данном этапе ведется работа над теми возможностями, в какой форме аппарат омбудсмена будет участвовать в рассмотрении, будь то в форме "друга суда" или в другой форме. Помимо омбудсмена, также известно, что еще три иска готовятся для признания закона "О прозрачности иностранного влияния" неконституционным. Один из исков подготовили до 100 НПО, второй – готовит президент Грузии Саломе Зурабишвили, а третий – оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах"Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Конституционный суд Грузии говится три иска против закона об "иноагентах" >>Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван иоселиани, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии, законопроект об иноагентах