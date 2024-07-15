https://sputnik-georgia.ru/20240715/prezident-uefa-gruziya-zasluzhila-byt-na-evro-2024-288999207.html

Президент УЕФА: Грузия заслужила быть на Евро-2024

Президент УЕФА: Грузия заслужила быть на Евро-2024

Sputnik Грузия

Во время чемпионата самое сильное впечатление на главу УЕФА произвел Хвича Кварацхелия, признался Чеферин 15.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-15T14:34+0400

2024-07-15T14:34+0400

2024-07-15T14:48+0400

грузия на евро-2024

хвича кварацхелия

уефа

спорт

грузия

новости

испания

европа

чемпионат европы

сборная

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/07/0f/288999026_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_cdb43ddcc9ad2f462a5508623c45dcae.jpg

ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Болельщики на Евро-2024 увидели сборную Грузии, которая заслужила выступление на чемпионате Европы 2024 в Германии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы смогла выйти из группы F с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира, где уступила будущему чемпиону Евро-2024 – Испании (1:4). По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили – лучшим вратарем Евро (29 сейвов). Он отметил правомерность увеличения количества участников чемпионата Европы с 16 до 24 команд, так как по старому формату сборные Грузии и Словении могли бы не попасть на турнир. На вопрос журналиста, какой игрок произвел на него впечатление во время чемпионата, президент УЕФА назвал одним из таких игроков вингера грузинской сборной и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия. В финале Евро-2024 14 июля встретились сборные Испании и Англии. В эту ночь фортуна оказалась на стороне подопечных Луиса де ла Фуэнте – 2:1. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

испания

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

хвича кварацхелия, уефа, спорт, грузия, новости, испания, европа, чемпионат европы, сборная, сборная грузии по футболу, футбол, александр чеферин