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Президент УЕФА: Грузия заслужила быть на Евро-2024
Президент УЕФА: Грузия заслужила быть на Евро-2024
Sputnik Грузия
Во время чемпионата самое сильное впечатление на главу УЕФА произвел Хвича Кварацхелия, признался Чеферин 15.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-15T14:34+0400
2024-07-15T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Болельщики на Евро-2024 увидели сборную Грузии, которая заслужила выступление на чемпионате Европы 2024 в Германии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин. Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы смогла выйти из группы F с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира, где уступила будущему чемпиону Евро-2024 – Испании (1:4). По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили – лучшим вратарем Евро (29 сейвов). Он отметил правомерность увеличения количества участников чемпионата Европы с 16 до 24 команд, так как по старому формату сборные Грузии и Словении могли бы не попасть на турнир. На вопрос журналиста, какой игрок произвел на него впечатление во время чемпионата, президент УЕФА назвал одним из таких игроков вингера грузинской сборной и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия. В финале Евро-2024 14 июля встретились сборные Испании и Англии. В эту ночь фортуна оказалась на стороне подопечных Луиса де ла Фуэнте – 2:1. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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хвича кварацхелия, уефа, спорт, грузия, новости, испания, европа, чемпионат европы, сборная, сборная грузии по футболу, футбол, александр чеферин
хвича кварацхелия, уефа, спорт, грузия, новости, испания, европа, чемпионат европы, сборная, сборная грузии по футболу, футбол, александр чеферин
Президент УЕФА: Грузия заслужила быть на Евро-2024
14:34 15.07.2024 (обновлено: 14:48 15.07.2024)
Во время чемпионата самое сильное впечатление на главу УЕФА произвел Хвича Кварацхелия, признался Чеферин
ТБИЛИСИ, 15 июл — Sputnik. Болельщики на Евро-2024 увидели сборную Грузии, которая заслужила выступление на чемпионате Европы 2024 в Германии, заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы смогла выйти из группы F с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира, где уступила будущему чемпиону Евро-2024 – Испании (1:4). По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили – лучшим вратарем Евро (29 сейвов).
"На Евро-2024 мы увидели сборную Грузии, которая заслужила быть здесь", – сказал Чеферин журналистам.
Он отметил правомерность увеличения количества участников чемпионата Европы с 16 до 24 команд, так как по старому формату сборные Грузии и Словении могли бы не попасть на турнир.
На вопрос журналиста, какой игрок произвел на него впечатление во время чемпионата, президент УЕФА назвал одним из таких игроков вингера грузинской сборной и итальянского "Наполи" Хвичу Кварацхелия.
В финале Евро-2024 14 июля встретились сборные Испании и Англии. В эту ночь фортуна оказалась на стороне подопечных Луиса де ла Фуэнте – 2:1. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз.