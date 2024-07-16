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Дезинформация и вред для заключенных – глава Минюста Грузии о голодовках в тюрьмах
Дезинформация и вред для заключенных – глава Минюста Грузии о голодовках в тюрьмах
Sputnik Грузия
Только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека, заявил министр 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Информация о числе голодающих заключенных не соответствует действительности и наносит вред самим заключенным, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Информацию о голодовке до 20 заключенных в тюрьмах Глдани в Тбилиси и Кутаиси распространил телеканал "Формула". По его информации, протест заключенных связан с тем, что закон "Об амнистии" не коснется осужденных за серьезные преступления. Телеканал также сообщил, что голодовка распространится и на другие тюрьмы. Он обвинил оппозицию и СМИ в том, что они манипулируют здоровьем заключенных. "Оппозиции и СМИ, у которых есть претензия на человечность, не нужно напоминать, что только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека", - сказал Брегадзе. По его словам, провокационные и грязные метода не новы. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное >>Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, кутаиси, рати брегадзе, политика, амнистия, министерство юстиции грузии
грузия, новости, кутаиси, рати брегадзе, политика, амнистия, министерство юстиции грузии
Дезинформация и вред для заключенных – глава Минюста Грузии о голодовках в тюрьмах
Только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека, заявил министр
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Информация о числе голодающих заключенных не соответствует действительности и наносит вред самим заключенным, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Информацию о голодовке до 20 заключенных в тюрьмах Глдани в Тбилиси и Кутаиси распространил телеканал "Формула". По его информации, протест заключенных связан с тем, что закон "Об амнистии" не коснется осужденных за серьезные преступления. Телеканал также сообщил, что голодовка распространится и на другие тюрьмы.
"Распространенная информация о числе голодающих заключенных – дезинформация, которая служит цели ввести общество в заблуждение. Поощрение заключенных в прямой или косвенной форме к голодовке – большой вред", - сказал Брегадзе.
Он обвинил оппозицию и СМИ в том, что они манипулируют здоровьем заключенных.
"Оппозиции и СМИ, у которых есть претензия на человечность, не нужно напоминать, что только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека", - сказал Брегадзе.
По его словам, провокационные и грязные метода не новы.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме.
Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания
Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.
Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.