https://sputnik-georgia.ru/20240716/dezinformatsiya-i-vred-dlya-zaklyuchennykh--glava-minyusta-gruzii-o-golodovkakh-v-tyurmakh-289024865.html

Дезинформация и вред для заключенных – глава Минюста Грузии о голодовках в тюрьмах

Дезинформация и вред для заключенных – глава Минюста Грузии о голодовках в тюрьмах

Sputnik Грузия

Только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека, заявил министр 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T21:06+0400

2024-07-16T21:06+0400

2024-07-16T21:06+0400

грузия

новости

кутаиси

рати брегадзе

политика

амнистия

министерство юстиции грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/09/261903589_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_98505621c994624ee173628b9294ccd1.jpg

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Информация о числе голодающих заключенных не соответствует действительности и наносит вред самим заключенным, заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе. Информацию о голодовке до 20 заключенных в тюрьмах Глдани в Тбилиси и Кутаиси распространил телеканал "Формула". По его информации, протест заключенных связан с тем, что закон "Об амнистии" не коснется осужденных за серьезные преступления. Телеканал также сообщил, что голодовка распространится и на другие тюрьмы. Он обвинил оппозицию и СМИ в том, что они манипулируют здоровьем заключенных. "Оппозиции и СМИ, у которых есть претензия на человечность, не нужно напоминать, что только бессовестные злодеи играют и манипулируют жизнью и здоровьем человека", - сказал Брегадзе. По его словам, провокационные и грязные метода не новы. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное >>Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, кутаиси, рати брегадзе, политика, амнистия, министерство юстиции грузии