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Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное
Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное
Sputnik Грузия
Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной... 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T17:57+0400
2024-07-16T17:57+0400
2024-07-16T18:09+0400
грузия
новости
ираклий кобахидзе
парламент грузии
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По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Освобождение без условий Под освобождение без всяких условий попадут осужденные и обвиняемые по 30 статьям, в том числе в краже без наличия отягчающих обстоятельств, фальсификации, халатности, противоправных приобретении или хранении охотничьего огнестрельного оружия или спортивного огнестрельного оружия либо боеприпасов, предназначенных для такого вида оружия. Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?>>Также освобождение без условий коснется осужденных и обвиняемых в хулиганстве, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов; незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества; дезертирстве; нарушении правил безопасности движения транспорта пассажирами, пешеходами или другими участниками дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.Освобождение по согласию Для освобождения заключенных и обвиняемых по 21 статье Уголовного кодекса понадобится согласие всех пострадавших от действий. Среди этой категории – осужденные и обвиняемые в нанесении побоев, не носящих систематический характер; умышленном причинении легкого вреда здоровью не членам семьи; краже с проникновением; грабеже, в том числе с проникновением в жилище без наличия других отягчающих обстоятельств; мошенничестве, в том в числе повлекшем существенный ущерб, присвоении и растрате средств, без наличия отягчающих обстоятельств; повреждении или уничтожении вещи. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Кроме того, амнистия с согласия пострадавших коснется физических лиц, осужденных и обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, противоправном использовании товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения; нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью; нарушении правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью. Другие виды амнистии Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии
грузия, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии
Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное
17:57 16.07.2024 (обновлено: 18:09 16.07.2024)
Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания
По проекту
, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме.
Под освобождение без всяких условий попадут осужденные и обвиняемые по 30 статьям, в том числе в краже без наличия отягчающих обстоятельств, фальсификации, халатности, противоправных приобретении или хранении охотничьего огнестрельного оружия или спортивного огнестрельного оружия либо боеприпасов, предназначенных для такого вида оружия.
Также освобождение без условий коснется осужденных и обвиняемых в хулиганстве, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов; незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества; дезертирстве; нарушении правил безопасности движения транспорта пассажирами, пешеходами или другими участниками дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.
Для освобождения заключенных и обвиняемых по 21 статье Уголовного кодекса понадобится согласие всех пострадавших от действий.
Среди этой категории – осужденные и обвиняемые в нанесении побоев, не носящих систематический характер; умышленном причинении легкого вреда здоровью не членам семьи; краже с проникновением; грабеже, в том числе с проникновением в жилище без наличия других отягчающих обстоятельств; мошенничестве, в том в числе повлекшем существенный ущерб, присвоении и растрате средств, без наличия отягчающих обстоятельств; повреждении или уничтожении вещи.
Кроме того, амнистия с согласия пострадавших коснется физических лиц, осужденных и обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, противоправном использовании товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения; нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью; нарушении правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью.
Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.
Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.