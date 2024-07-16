https://sputnik-georgia.ru/20240716/kakikh-zaklyuchennykh-kosnetsya-amnistiya-v-gruzii---glavnoe-289021456.html

Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное

Каких заключенных коснется амнистия в Грузии – главное

Sputnik Грузия

Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной... 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T17:57+0400

2024-07-16T17:57+0400

2024-07-16T18:09+0400

грузия

новости

ираклий кобахидзе

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По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Освобождение без условий Под освобождение без всяких условий попадут осужденные и обвиняемые по 30 статьям, в том числе в краже без наличия отягчающих обстоятельств, фальсификации, халатности, противоправных приобретении или хранении охотничьего огнестрельного оружия или спортивного огнестрельного оружия либо боеприпасов, предназначенных для такого вида оружия. Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?>>Также освобождение без условий коснется осужденных и обвиняемых в хулиганстве, незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов; незаконном посеве, выращивании или культивировании растений, содержащих наркотические вещества; дезертирстве; нарушении правил безопасности движения транспорта пассажирами, пешеходами или другими участниками дорожного движения, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью.Освобождение по согласию Для освобождения заключенных и обвиняемых по 21 статье Уголовного кодекса понадобится согласие всех пострадавших от действий. Среди этой категории – осужденные и обвиняемые в нанесении побоев, не носящих систематический характер; умышленном причинении легкого вреда здоровью не членам семьи; краже с проникновением; грабеже, в том числе с проникновением в жилище без наличия других отягчающих обстоятельств; мошенничестве, в том в числе повлекшем существенный ущерб, присвоении и растрате средств, без наличия отягчающих обстоятельств; повреждении или уничтожении вещи. Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Кроме того, амнистия с согласия пострадавших коснется физических лиц, осужденных и обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, противоправном использовании товарного знака (знака обслуживания) или другого коммерческого обозначения; нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью; нарушении правил безопасности движения или эксплуатации автомобильного, трамвайного, троллейбусного, тракторного или иного механического транспортного средства лицом, управляющим этим транспортным средством, повлекшее причинение менее тяжкого и тяжкого вреда здоровью. Другие виды амнистии Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, ираклий кобахидзе, парламент грузии