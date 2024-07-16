https://sputnik-georgia.ru/20240716/gruziya-zhdet-usileniya-sotrudnichestva-s-evroparlamentom--premer-289022147.html
Грузия ждет усиления сотрудничества с Европарламентом – премьер
Грузия ждет усиления сотрудничества с Европарламентом – премьер
Sputnik Грузия
Роберта Метсола переизбрана на пост председателя Европарламент на ближайшие 2,5 года 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T17:58+0400
2024-07-16T17:58+0400
2024-07-16T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузия ждет усиления сотрудничества с Европарламентом и достижения общих целей, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Роберте Метсола в связи с переизбранием на пост председателя ЕП. Новый состав Европейского парламента во вторник на первой пленарной сессии во французском Страсбурге переизбрал Роберту Метсолу на пост председателя на ближайшие 2,5 года. "Я поздравляю Роберту Метсолу с переизбранием на пост президента Европарламента. Я жду усиления нашего сотрудничества и достижения общих целей", - написал Кобахидзе.Отношения Грузии и ЕСОтношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года. Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой. Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение. Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности. Европейские дипломаты поощряют кампанию ненависти в Грузии – Папуашвили>>За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года. В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, грузия - евросоюз, евросоюз
грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, грузия - евросоюз, евросоюз
Грузия ждет усиления сотрудничества с Европарламентом – премьер
17:58 16.07.2024 (обновлено: 18:12 16.07.2024)
Роберта Метсола переизбрана на пост председателя Европарламент на ближайшие 2,5 года
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузия ждет усиления сотрудничества с Европарламентом и достижения общих целей, говорится в поздравлении премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе Роберте Метсола в связи с переизбранием на пост председателя ЕП.
Новый состав Европейского парламента во вторник на первой пленарной сессии во французском Страсбурге переизбрал Роберту Метсолу на пост председателя на ближайшие 2,5 года.
"Я поздравляю Роберту Метсолу с переизбранием на пост президента Европарламента. Я жду усиления нашего сотрудничества и достижения общих целей", - написал Кобахидзе.
Отношения Грузии с ЕС стали ухудшаться с лета 2024 года.
Девятого июля посол ЕС Павел Герчинский заявил о том, что лидеры ЕС решили заморозить деньги для Минобороны Грузии и, более того, продолжить сокращать прямую поддержку правительства, перенаправляя ее НПО и СМИ, Он объяснил это решение принятием в Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной риторикой.
Кроме того, ЕС решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение.
Что касается Европарламента, то последние время власти Грузии часто выступали с критикой принимаемых им резолюций, заявляя, что они не имеют никакой ценности.
За последние два года Европарламент принял четыре резкие резолюции по Грузии. Первая резолюция была принята 9 июня 2022 года, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года, а четвертая – 24 апреля 2024 года.
В последней резолюции Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. При этом, с Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня.
Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что к 2030 году Грузия среди стран-кандидатов будет более всего готова к интеграции в Евросоюз и Грузия продолжит предпринимать шаги в этом направлении.