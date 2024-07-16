https://sputnik-georgia.ru/20240716/gumannyy-akt-ili-predvybornyy-khod--zachem-v-gruzii-planiruyut-osvobodit-sotni-zaklyuchennykh-289014259.html

Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?

Гуманный акт или предвыборный ход – зачем в Грузии планируют освободить сотни заключенных?

Sputnik Грузия

Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T13:23+0400

2024-07-16T13:23+0400

2024-07-16T13:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Инициированный правящей партией "Грузинская мечта" проект закона "об амнистии" является гуманным актом со стороны власти, главной целью которого является сокращение количества заключенных в пенитенциарных учреждениях, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, по словам главы грузинского законодательного органа, коснется примерно 10% заключенных в виде незамедлительного освобождения и в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. При этом, как отметил глава парламента, проект закона является сбалансированным. Между тем, часть оппозиции критически смотрит на гуманный акт правящей силы. Они уверены, что амнистия служит лишь для предвыборных целей "Грузинской мечты".Однако идею амнистии поддерживают в оппозиционной партии "Гирчи", они намерены активно участвовать в процессе рассмотрения законопроекта. Амнистия коснется совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру", преступления, связанные с нарушением конвенций, торговлю людьми и преступления тяжкой и особо тяжкой категорий.В отношении совершивших преступление до 1 июля 2024 года предусмотрены следующие виды амнистии: освобождение от ответственности и отбывания наказания и сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год.Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.Амнистия в Грузии – на свободу может выйти лишь 10% всех заключенных>>Ранее председатель парламента пояснил, что амнистия по правилу полного освобождения коснется до 10% заключенных, в целом же амнистия коснется одной трети лиц, находящихся в заключении. Примерно для 7 тысяч пробационеров снимут пробацию, так как им осталось меньше года.Амнистия для заключенных в Грузии – правящая партия готова учесть замечания по проекту>>В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" в следствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, яго хвичия, парламент грузии