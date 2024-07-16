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Импорт китайских автомобилей в Грузию рекордно вырос

Импорт китайских автомобилей в Грузию рекордно вырос

Sputnik Грузия

Китай планирует открыть рынок своих автомобилей в Грузии 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T21:46+0400

2024-07-16T21:46+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузия увеличила импорт легковых автомобилей из Китая более чем в два раза за пять месяцев 2024 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В январе-мае 2024 года Грузия завезла 1,1 тысячи легковых автомобилей на сумму 18,6 миллиона долларов, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, за отчетный период Грузия импортировала 492 грузовых авто на сумму 19,9 миллиона долларов, что на 139% больше, чем в январе-мае 2023 года. Также страна нарастила поставки спецтехники – 83 единицы стоимостью в 6,6 миллиона долларов (рост 186%). Реэкспорт автомобилей в Казахстан из Грузии вырос в 5,5 раза >>При этом Китай планирует открыть рынок автомобилей китайского производства в Грузии, заявил ранее посол Китая в стране Чжоу Цзян.По его словам, много китайских компаний заинтересовано инвестированием в Грузию. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С 2018 года между странами действует соглашение о свободной торговле, которое освобождает примерно 94% грузинской продукции от таможенных пошлин в Китае. Китай входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот между странами в 2023 году составил более 1,6 миллиарда долларов, на 12% меньше по сравнению с 2022 годом. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз для граждан Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, китай, автомобили, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика