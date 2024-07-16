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Пусть объяснит! В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от представителя Госдепа США

Пусть объяснит! В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от представителя Госдепа США

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер прежде чем говорить о спекуляциях, пусть сначала ответит на вопросы, связанные с... 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T14:59+0400

2024-07-16T14:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер прежде чем говорить о спекуляциях, пусть сначала ответит на вопросы, связанные с покушением на кандидата в президенты Дональда Трампа, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.Миллер, комментируя заявление премьера Грузии Ираклия Кобахидзе о том, что "глобальная партия войны" причастна к покушению на Трампа, сказал, что он даже "не знает, что это значит". В этом контексте Миллер отметил, что президент США Джо Байден попросил американскую общественность воздержаться от спекуляций и не делать безответственных заявлений, пока не будут известны факты. С подобным призывом, по словам Миллера, он обратился бы и к зарубежным странам. По его словам, было экспертное заключение, что контролировалось пространство площадью около 1500 метров. Покушение на бывшего президента и кандидата в президенты США Дональда Трампа произошло на предвыборном митинге в Батлере (Пенсильвания) 13 июля. Стрелком оказался 20-летний американец, он был ликвидирован. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил солидарность Трампу в связи с покушением, обвинив в случившемся "глобальную партию войны" и либеральный фашизм. Как отметил Кобахидзе, "глобальная партия войны" не меняет своих методов. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. Премьер Грузии выразил солидарность Трампу>>В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, дональд трамп, ираклий кобахидзе, джо байден, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, в мире