https://sputnik-georgia.ru/20240716/skolko-premialnykh-poluchat-prizery-olimpiady-v-parizhe-ot-pravitelstva-gruzii-289022992.html

Сколько премиальных получат призеры Олимпиады в Париже от правительства Грузии

Сколько премиальных получат призеры Олимпиады в Париже от правительства Грузии

Sputnik Грузия

Участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена, заявил премьер 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T18:22+0400

2024-07-16T18:22+0400

2024-07-16T18:42+0400

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олимпиада-2024 в париже

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Правительство Грузии выплатит грузинским спортсменам, которые займут призовые места на Олимпиаде в Париже, премии – от 250 тысяч до миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии проводов олимпийской сборной. Международный олимпийский комитет предоставил Грузии 29 лицензий в 10 видах спорта для участия в летних Олимпийских Играх в Париже, до начала которых осталось десять дней. По словам премьера, участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена. "Для нас определяющим является, конечно, как можно больше успехов на Олимпийских играх, как можно больше чемпионов, как можно больше медалей, и я уверен, что Олимпийские игры в Париже станут для нашей команды в этом плане абсолютно выдающимися", - заявил Кобахидзе. Глава правительства пообещал спортсменам, что поддержка правительством спорта продолжится и будет с годами увеличиваться. На прошлых Олимпийских Играх в Токио у Грузии было 35 лицензий. Лицензии Грузии на Олимпиаду в Париже – окончательные данные >>Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).

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спорт, грузия, новости, олимпийские игры, нок, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже