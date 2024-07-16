https://sputnik-georgia.ru/20240716/skolko-premialnykh-poluchat-prizery-olimpiady-v-parizhe-ot-pravitelstva-gruzii-289022992.html
Сколько премиальных получат призеры Олимпиады в Париже от правительства Грузии
Сколько премиальных получат призеры Олимпиады в Париже от правительства Грузии
Sputnik Грузия
Участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена, заявил премьер 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T18:22+0400
2024-07-16T18:22+0400
2024-07-16T18:42+0400
спорт
грузия
новости
олимпийские игры
нок
ираклий кобахидзе
олимпиада-2024 в париже
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_0c3421e40b1e455a28e5b9599f190f4e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Правительство Грузии выплатит грузинским спортсменам, которые займут призовые места на Олимпиаде в Париже, премии – от 250 тысяч до миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии проводов олимпийской сборной. Международный олимпийский комитет предоставил Грузии 29 лицензий в 10 видах спорта для участия в летних Олимпийских Играх в Париже, до начала которых осталось десять дней. По словам премьера, участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена. "Для нас определяющим является, конечно, как можно больше успехов на Олимпийских играх, как можно больше чемпионов, как можно больше медалей, и я уверен, что Олимпийские игры в Париже станут для нашей команды в этом плане абсолютно выдающимися", - заявил Кобахидзе. Глава правительства пообещал спортсменам, что поддержка правительством спорта продолжится и будет с годами увеличиваться. На прошлых Олимпийских Играх в Токио у Грузии было 35 лицензий. Лицензии Грузии на Олимпиаду в Париже – окончательные данные >>Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов. Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23051/79/230517948_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_9664a6d18be34ca2d5d77885e2d05b13.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, олимпийские игры, нок, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже
спорт, грузия, новости, олимпийские игры, нок, ираклий кобахидзе, олимпиада-2024 в париже
Сколько премиальных получат призеры Олимпиады в Париже от правительства Грузии
18:22 16.07.2024 (обновлено: 18:42 16.07.2024)
Участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Правительство Грузии выплатит грузинским спортсменам, которые займут призовые места на Олимпиаде в Париже, премии – от 250 тысяч до миллиона лари, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на церемонии проводов олимпийской сборной.
Международный олимпийский комитет предоставил Грузии 29 лицензий в 10 видах спорта для участия в летних Олимпийских Играх в Париже, до начала которых осталось десять дней.
"Традиционно учреждаются премии перед Олимпийскими Играми. На этот раз миллион лари будет выделен правительством Грузии для олимпийских чемпионов, полмиллиона лари за серебряные медали, и 250 тысяч для бронзовых призеров. В этом случае я уверен, что вам не нужна дополнительная мотивация, чтобы бороться до конца за чемпионство", - заявил премьер.
По словам премьера, участие в Олимпийских Играх само по себе является большим успехом, большой честью для каждого спортсмена.
"Для нас определяющим является, конечно, как можно больше успехов на Олимпийских играх, как можно больше чемпионов, как можно больше медалей, и я уверен, что Олимпийские игры в Париже станут для нашей команды в этом плане абсолютно выдающимися", - заявил Кобахидзе.
Глава правительства пообещал спортсменам, что поддержка правительством спорта продолжится и будет с годами увеличиваться.
На прошлых Олимпийских Играх в Токио у Грузии было 35 лицензий.
Грузия участвует в летних Олимпийских играх с 1996 года. Больше всего лицензий Грузия получила в 2016 году, во время Игр в Рио, куда отправились 40 спортсменов.
Всего спортсмены в истории независимой Грузии завоевали 40 медалей – из них десять золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых.
В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотых, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе.
Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и -66 кг).