https://sputnik-georgia.ru/20240716/v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-o-vazhnosti-issledovaniya-prozrachnosti-raboty-npo-289012936.html

В "Грузинской мечте" рассказали о важности исследования прозрачности работы НПО

В "Грузинской мечте" рассказали о важности исследования прозрачности работы НПО

Sputnik Грузия

После принятия закона об "иноагентах" в Грузии правящая партия провела исследование, чтобы узнать, насколько прозрачны НПО и СМИ 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T11:35+0400

2024-07-16T11:35+0400

2024-07-16T12:30+0400

грузия

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политика

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Исследование прозрачности порядка 500 неправительственных организаций и СМИ, проведенное правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", показало, что введение закона об "иноагентах", служит интересам грузинского общества и государства, заявил представитель парламентского большинства Гиви Миканадзе журналистам. Через несколько дней после инициирования законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а именно 8 апреля, 474 организации подписали совместное заявление, в котором четко указали, что они выступают против принятия законопроекта. Правящая партия решила проверить эти организации на прозрачность и провела исследование, которое включает данные за период до 12 июля. Как отметил депутат, это исследование наглядно подтвердило, что неправительственные и медиаорганизации, которые финансируются внешними источниками, непрозрачны. Где прозрачность? – спикер парламента Грузии о работе НПО>>По словам другого представителя парламентского большинства Рати Ионатамишвили, большая часть НПО сегодня политизирована и руководствуется партийными интересами. По его словам, НПО не соблюдают элементарные нормы прозрачности, поэтому и выступают против закона. Проверка НПО Все НПО были проверены по семи базовым критериям: есть ли у организации веб-сайт; указана ли информация об организации-доноре или ее логотипе; являются ли уже реализованные или осуществляемые проекты публичными; какова сумма гранта, полученного по каждому проекту; какова продолжительность проекта и гранта; публикуют ли ежегодный отчет о деятельности организации; кто входит в команду этой организации. По результатам исследования выявлено, что 51% организаций не имеют официального веб-сайта, 62% организаций не указали название/логотип донора, 68% организаций не указали названия проектов, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 70% организаций не имеют конкретной информации о своей команде. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах