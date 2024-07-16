https://sputnik-georgia.ru/20240716/vybory-v-gruzii-tsik-zaregistriroval-9-partiy-esche-19-zhdut-ocheredi-289019305.html

Выборы в Грузии: ЦИК зарегистрировал 9 партий, еще 19 ждут очереди

Выборы в Грузии: ЦИК зарегистрировал 9 партий, еще 19 ждут очереди

Sputnik Грузия

Срок подачи заявлений партиями, не участвовавшими в последних парламентских выборах и не имеющими своего представителя в парламенте, истек 15 июля 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T16:45+0400

2024-07-16T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Заявку на участие в парламентских выборах в Грузии 26 октября 2024 года подали 28 партий, из которых девять уже прошли регистрацию, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Срок подачи заявлений партиями, не участвовавшими в последних парламентских выборах и не имеющими своего представителя в парламенте, истек 15 июляПо данным ЦИК, регистрацию уже прошли партия бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария "За Грузию", "Лейбористская партия" Шалвы Нателашвили, "Наша объединенная Грузия" Исаки Гиоргадзе, "Третий путь" Георгия Туманишвили, "Грузия" Георгия Лилуашвили, "Социал-демократическая партия" Автандила Велтаури, "За справедливость" Эки Беселия, "Свободная Грузия" Кахи Кукава и "Левый альянс" Констатина Гугушвили. Заявки еще 19 партий находятся в процессе рассмотрения. Все эти партии должны представить ЦИК минимум 25 тысяч подписей избирателей до 1 августа 2024 года. В Грузии партии делятся на две категории – квалифицированные субъекты, то есть партии, участвовавшие в последних парламентских выборах и имеющие своего представителя в парламенте в год выборов, и остальные партии. По данным ЦИК, те партии, которые участвовали в последних выборах и у которых есть свой представитель в парламенте, могут зарегистрироваться для участия в выборах без представления дополнительных документов не позднее 30 августа. В число этих партий входят: Парламент Грузии избирается на 4 года. Членом законодательного органа может стать гражданин Грузии в возрасте 25 лет и выше, который жил в стране минимум 10 лет. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования - будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участках.Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе - 150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии. Партия сможет попасть в парламент набрав не менее 5% голосов избирателей.Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей. Голосование пройдет как в Грузии, так и за ее пределами. Иностранные граждане не имеют права участвовать в выборах в Грузии, создавать партии, вступать в партии, делать пожертвования партиям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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