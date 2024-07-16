https://sputnik-georgia.ru/20240716/zapuschen-gruzovoy-aviareys-iz-gruzii-v-milan-cherez-kitay-289024212.html
Запущен грузовой авиарейс из Грузии в Милан через Китай
Запущен грузовой авиарейс из Грузии в Милан через Китай
Sputnik Грузия
В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов 16.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-16T20:31+0400
2024-07-16T20:31+0400
2024-07-16T20:31+0400
экономика
грузия
новости
китай
georgian airways
тбилиси
милан
авиасообщение в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24737/49/247374938_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e802a4a7aa2a9e9d7ac8434d7c74199e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузовой авиарейс из Тбилиси в Милан через город Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань запущен с 8 июля, сообщила хайнаньская международная коммуникационная сеть (HICN). Грузовой маршрут будет выполнятся грузинской авиакомпанией Georgian Airways каждые вторник и воскресенье. Прибывающие рейсы в основном будут доставлять беспошлинные товары из Европы. Из Китая рейсы будут доставлять трансграничные посылки электронной коммерции. Также данное решение расширяет возможности внешней торговли Хайнаньского порта свободной торговли, лучше удовлетворяя потребности провинции в междугородной, межконтинентальной и высокоэффективной логистике. Вылетев из международного аэропорта Тбилиси, самолет с товарами беспошлинной торговли приземлился в международном аэропорту Мейлан в Хайкоу рано утром 8 июля. После остановки на острове Хайнань самолет вылетел в миланский аэропорт Мальпенса, ознаменовав официальное открытие грузового маршрута. Двойной стандарт – премьер Грузии о критике из-за углубления экономических связей с Китаем >>В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов, в том числе Тбилиси – Хайкоу – Милан, Хайкоу – Париж – Борнмут (Великобритания), Хайкоу – Вена – Борнмут, Хайкоу – Борнмут, Инчхон – Хайкоу – Сингапур и Хайкоу – Париж. По состоянию на 30 июня 2024 года объем международных грузов и почты в аэропорту Мэйлань составил 9 415 тонн, что на 181% больше, чем в прошлом году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
китай
тбилиси
милан
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24737/49/247374938_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_687f7894a2408a482d48b7e7ac1ef99d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, китай, georgian airways, тбилиси, милан, авиасообщение в грузии
экономика, грузия, новости, китай, georgian airways, тбилиси, милан, авиасообщение в грузии
Запущен грузовой авиарейс из Грузии в Милан через Китай
В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов
ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Грузовой авиарейс из Тбилиси в Милан через город Хайкоу южно-китайской провинции Хайнань запущен с 8 июля, сообщила хайнаньская международная коммуникационная сеть (HICN).
Грузовой маршрут будет выполнятся грузинской авиакомпанией Georgian Airways каждые вторник и воскресенье. Прибывающие рейсы в основном будут доставлять беспошлинные товары из Европы. Из Китая рейсы будут доставлять трансграничные посылки электронной коммерции.
"Открытие нового маршрута не только обеспечивает тесное воздушно-грузовое сообщение между Китаем, Италией и Грузией, делая экономическое и торговое сотрудничество между тремя странами более удобным", - говорится в заявлении
HICN.
Также данное решение расширяет возможности внешней торговли Хайнаньского порта свободной торговли, лучше удовлетворяя потребности провинции в междугородной, межконтинентальной и высокоэффективной логистике.
Вылетев из международного аэропорта Тбилиси, самолет с товарами беспошлинной торговли приземлился в международном аэропорту Мейлан в Хайкоу рано утром 8 июля. После остановки на острове Хайнань самолет вылетел в миланский аэропорт Мальпенса, ознаменовав официальное открытие грузового маршрута.
В настоящее время аэропорт Мэйлань города Хайкоу обслуживает шесть международных грузовых маршрутов, в том числе Тбилиси – Хайкоу – Милан, Хайкоу – Париж – Борнмут (Великобритания), Хайкоу – Вена – Борнмут, Хайкоу – Борнмут, Инчхон – Хайкоу – Сингапур и Хайкоу – Париж.
По состоянию на 30 июня 2024 года объем международных грузов и почты в аэропорту Мэйлань составил 9 415 тонн, что на 181% больше, чем в прошлом году.