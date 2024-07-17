https://sputnik-georgia.ru/20240717/eto-fars-v-gruzii-otsenili-isk-npo-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-konstitutsionnyy-sud-289056203.html

"Это фарс" - депутат оценили иск против закона об "иноагентах" в Грузии

"Это фарс" - депутат оценили иск против закона об "иноагентах" в Грузии

Sputnik Грузия

Это акторы двойных стандартов, заявил глава комитета по правам человека 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T19:19+0400

2024-07-17T19:19+0400

2024-07-17T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Представители НПО Грузии занимаются спекуляцией, оспаривая закон "О прозрачности иностранного влияния" в Конституционном суде, так как на самом деле они не уважают ни суд, ни его решения, заявил глава парламентского комитета по правам человека Рати Ионатамишвили.В Конституционный суд обратились с единым иском 121 неправительственная и медиа организация. Они оспаривают ряд норм закона "О прозрачности иностранного влияния" и требуют приостановления их действия на время рассмотрения. Между тем представитель партии "Гирчи – больше свободы" Александр Раквиашвили назвал иск НПО в Конституционном суде исполнением их должностных обязанностей. Ранее в Конституционный суд с иском о приостановлении действия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня, обратилась президент Саломе Зурабишвили.С иском для упразднения этого закона в Конституционный суд также намерен обратиться народный защитник Грузии Леван Иоселиани и оппозиционные партии. Страсти вокруг закона об "иноагентах" Закон предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям. Страсти вокруг закона "об иноагентах": омбудсмен обратится в Конституционный суд Грузии>> Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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закон об "иноагентах", грузия, политика, новости, совет европы, оон, леван иоселиани, саломе зурабишвили , франция, израиль, сша