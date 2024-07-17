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Грузии необходимо сотрудничать с Западом и с Востоком – Иванишвили

Грузии необходимо сотрудничать с Западом и с Востоком – Иванишвили

Sputnik Грузия

Углубление сотрудничества Грузии с Китаем не является альтернативой сотрудничеству с США и ЕС, отметил Бидзина Иванишвили 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T11:29+0400

2024-07-17T11:29+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Грузии необходимо сотрудничать и с Западом, и с Востоком, чтобы развивать свою связующую торгово-экономическую функцию, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытии нового центрального офиса. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. Все осмыслят и то, что, сохранив мир в Грузии, власти сделали дело не только для своей страны, но и для них, отметил он.В Грузии в 2024 году построят 90 километров дорог>>По словам Иванишвили, сотрудничество Грузии с Китаем не альтернатива сотрудничеству с США и ЕС. Иванишвили отметил, что Грузия развивается последовательно, в том числе усиливается ее стратегическая экономическая нагрузка. "Исторически Грузия связывала Запад и Восток, Европу и Азию. Мы делаем максимум для того, чтобы выделить роль Грузии в проекте Среднего коридора", – заявил Иванишвили. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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