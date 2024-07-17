https://sputnik-georgia.ru/20240717/gruzinskaya-mechta-i-sila-naroda-obedinilis-k-vyboram-v-parlament-gruzii-289049701.html

"Грузинская мечта" и "Сила народа" пойдут на выборы вместе

"Грузинская мечта" и "Сила народа" пойдут на выборы вместе

Sputnik Грузия

"Силу народа" основали депутаты в 2022 году покинувшие "Грузинскую мечту", чтобы свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое... 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T12:48+0400

2024-07-17T12:48+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа" примут участие в предстоящих парламентских выборах 26 октября единым списком, заявил исполнительный секретарь партии, депутат Мамука Мдинарадзе на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытию нового центрального офиса."Силу народа" в августе 2022 года основали депутаты, покинувшие правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия", чтобы, как они пояснили, свободно высказывать свое мнение, не ставя правящую партию в неловкое положение. Основавшие "Силу народа" депутаты активно сотрудничают с "Грузинской мечтой" в составе парламентского большинства. Предстоящие выборы состоятся 26 октября. По его словам, на предстоящих выборах должны победить патриотизм, мир и процветание, и у этого нет альтернативы. "Это будут выборы, на которых победит или доброта, правда, патриотизм, национальная сила, грузинская идентичность и традиции, мир, достоинство, благополучие, правда, истинно христианский европейский путь", – заявил Мдинарадзе.По словам политика, парламентские выборы 2024 года станут битвой, в которой национальных властям независимой страны будет противостоять агентура "глобальных сил войны" с ложными наративами. Власти должны настолько укрепиться, чтобы решения по поводу Грузии принимались только в этой стране, отметил он.По его словам, власти Грузии не должны допустить того, чтобы фактор Евросоюза кто-либо использовал как оружие для шантажа против страны. "Грузинская мечта" рассчитывает остаться во власти еще 12 лет>>Как заявил генсек "Силы народа" Дмитрий Хундадзе, в свое время они покинули ряды правящей партии не из-за различий в ценностях, а для того, чтобы громче говорить грузинскому обществу правду. "Был период, когда мы отделились, чтобы говорить правду громче, но ситуация сложилась таким образом, что практически большинство из нас уже говорит в один голос необходимую правду, которая необходима стране, главным образом для достижения мира", – сказал Хундадзе. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, дмитрий хундадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, "сила народа"