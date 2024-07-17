https://sputnik-georgia.ru/20240717/gruzinskaya-mechta-rasschityvaet-ostatsya-vo-vlasti-esche-12-let-289035990.html

"Грузинская мечта" рассчитывает остаться во власти еще 12 лет

"Грузинская мечта" рассчитывает остаться во власти еще 12 лет

Sputnik Грузия

В октябре состоятся парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять Грузией следующие четыре года 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T09:59+0400

2024-07-17T09:59+0400

2024-07-17T11:18+0400

грузия

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ираклий кобахидзе

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Открытие нового современного офиса "Грузинской мечты" спустя 12 лет после основания партии указывает на то, что нынешняя правящая партия не намерена проигрывать выборы еще как минимум 12 лет, сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на открытии офиса. Во вторник состоялось открытие как офиса, так и предвыборной кампании "Грузинской мечты". В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. При этом он отметил заслуги основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. "Парламентские выборы 2012 года принесли Грузии демократическое преображение. Страна освободилась от авторитарного правления иностранных агентов... "Грузинская мечта" оставила в прошлом пытки людей, расстрелы людей на улице, насилие над бизнесом, захват СМИ и множество других преступлений", – сказал Кобахидзе. Войну августа 2008 года в Грузии премьер назвал авантюрой "партии войны"."Грузинская мечта" оставила в прошлом "партию войны", вследствие авантюры которой в 2008 году жизни лишились более 400 военных и гражданских лиц, 30 тысяч наших сограждан были обречены стать вынужденными переселенцами и страна потеряла 20% своих территорий", – заявил Кобахидзе.По его словам, за 12 лет правления "Грузинская мечта" помимо демократии принесла Грузии экономическое преображение. Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>"С 28 миллиардов до 80 миллиардов выросла экономика страны, в разы выросли темпы строительства инфраструктуры, финансирование здравоохранения и социальной защиты, сельского хозяйства, образования, культуры, спорта и других сфер. Из 1,1 миллиона наших сограждан 700 тысяч преодолели бедность", – сказал Кобахидзе. Параллельно развитию страны, властям Грузии пришлось справляться с несколькими попытками революции, заявил премьер. А после начала конфликта на Украине, по словам премьера, началось "беспрецедентное давление" на Грузию, за которым в июне 2022 года последовала вторая попытка революции. "Усилиями "глобальной партии войны" Грузии совершенно несправедливо не присвоили статус кандидата (в ЕС – ред.), в результате чего стране пришлось полтора года жить в режиме искусственно созданной поляризации", – заявил Кобахидзе. Евросоюз отчитался о финансировании неправительственного сектора в Грузии>>Также он отметил события вокруг принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. "В прошлом году и в этом году дважды разыграли мошенничество века против закона о прозрачности, тогда как одним из главных европейских принципов – подотчетность перед обществом, объявили антиевропейским явлением", – сказал Кобахидзе. Борьба за выживаниеВ правящей партии не раз говорили, что за последние несколько лет в Грузии было осуществлено несколько попыток революции. И за каждой из этих попыток стояли профинансированные в том числе из США неправительственные организации.Первая попытка революции была осуществлена в 2020 году. Речь идет об ошибке в результатах параллельного подсчета голосов на парламентских выборах октября 2020 года, который провела финансируемая Агентством США по международному развитию (USAID) неправительственная организация "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED).Революция, второй фронт, пропаганда ЛГБТ* – премьер Грузии об угрозах от ряда НПО>>Власти заявили, что ISFED сфальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах и призналась в этом только спустя пять недель, чем воспользовалась "радикальная оппозиция", объявив бойкот и начав акции протеста.Вторая попытка революции была осуществлена в Грузии вскоре после начала конфликта на Украине, в июне 2022 года. Грузинские власти сразу заявили, что не будут вводить санкции против России и организованно отправлять добровольцев на Украину, как того требовала оппозиция, но будут соблюдать международные санкции.В июне 2022 года Грузия получила отказ в предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и началась волна протеста. На антиправительственной акции "Домой в Европу" выступали руководители нескольких крупных неправительственных организаций, включая главу НПО "Международная прозрачность – Грузия" Эка Гигаури.Отношения Грузии и США нужно пересмотреть – премьер>>Третья попытка революции была осуществлена в Грузии в 2024 году. С 15 апреля, после инициирования закона об "иноагентах", начались многотысячные акции протеста, организаторами которых стали неправительственные организации.Власти заявили, что это и есть доказательством того, что самые богатые НПО вторгаются в политику, соответственно закон о прозрачности их финансирования крайне необходим.Глобальная партия войныПосле начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики и другие фигуры за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия