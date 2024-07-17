https://sputnik-georgia.ru/20240717/nepravitelstvennye-organizatsii-zabrakovali-issledovanie-gruzinskoy-mechty-289054485.html
Неправительственные организации забраковали исследование "Грузинской мечты"
Неправительственные организации забраковали исследование "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Согласно исследованию, 51% организаций вообще не имеют официального сайта 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T17:17+0400
2024-07-17T17:17+0400
2024-07-17T17:17+0400
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нино ломджария
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Исследование правящей силы "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которое заключалось в изучении работы и прозрачности финансирования 474 НПО и СМИ, не соответствует действительности и некомпетентно, утверждают представители неправительственных организаций. Согласно исследованию, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% - данные о грантах по указанным проектам, 80% - сроки проекта/гранта, 70% - данные о команде, 68% - названия проектов (осуществленных и текущих), 62% - название/логотип донора. Исследование касается периода до 12 июня 2024 года.Претензии к исследованию есть и у основательницы платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария. Евросоюз отчитался о финансировании неправительственного сектора в Грузии>>"Исследование сделано поверхностно. У него много неточностей и пропущена информация. Интересно, кто профинансировал это исследование, кто его сделал и по какой методологии", - сказала Ломджария. Она также отметила, что прозрачность организации не определяется наличием сайта. Директор "Института исследования демократии" Тамар Хидашели также говорит о том, что создание веб-сайта связано с финансами, которые для мелких НПО являются проблемой. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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закон об "иноагентах", грузия, политика, новости, нонна курдованидзе, нино ломджария, грузинская мечта - демократическая грузия
закон об "иноагентах", грузия, политика, новости, нонна курдованидзе, нино ломджария, грузинская мечта - демократическая грузия
Неправительственные организации забраковали исследование "Грузинской мечты"
Согласно исследованию, 51% организаций вообще не имеют официального сайта
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Исследование правящей силы "Грузинская мечта - демократическая Грузия", которое заключалось в изучении работы и прозрачности финансирования 474 НПО и СМИ, не соответствует действительности и некомпетентно, утверждают представители неправительственных организаций.
Согласно исследованию, 51% организаций вообще не имеют официального сайта, 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% - данные о грантах по указанным проектам, 80% - сроки проекта/гранта, 70% - данные о команде, 68% - названия проектов (осуществленных и текущих), 62% - название/логотип донора. Исследование касается периода до 12 июня 2024 года.
"Исследование не является исследованием и основано на лжи. К примеру, в отношении нас в одной части написано, что у нас нет ежегодных отчетов, тогда как на нашей странице опубликованы отчеты всех лет. Если они не нашли, это не означает, что они должны строить свою пиаркампанию на лжи", - заявила председатель НПО "Ассоциация молодых юристов" Нона Курдованидзе.
Претензии к исследованию есть и у основательницы платформы "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария.
"Исследование сделано поверхностно. У него много неточностей и пропущена информация. Интересно, кто профинансировал это исследование, кто его сделал и по какой методологии", - сказала Ломджария.
Она также отметила, что прозрачность организации не определяется наличием сайта.
"Власти на самом деле говорят, что организации с поддержкой 5-10 тысяч лари, чтобы оказать на месте помощь лицам с ОВЗ или престарелым, должны, оказывается, заниматься созданием сайта и тратить на это деньги", - говорит Ломджария.
Директор "Института исследования демократии" Тамар Хидашели также говорит о том, что создание веб-сайта связано с финансами, которые для мелких НПО являются проблемой.
"Создание сайта, его администрирование и постоянное обновление связано с финансами. Соответственно, когда организация маленькая, то вместо того, чтобы тратить половину или треть своего дохода на сайт, она предпочитает потратить деньги на свою общину", - сказала Хидашели.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.