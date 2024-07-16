https://sputnik-georgia.ru/20240716/evrosoyuz-otchitalsya-o-finansirovanii-nepravitelstvennogo-sektora-v-gruzii-289023818.html

Евросоюз отчитался о финансировании неправительственного сектора в Грузии

Евросоюз отчитался о финансировании неправительственного сектора в Грузии

Sputnik Грузия

Власти Грузии утверждают, что неправительственные организации вмешиваются в политику, скрывая источники финансирования и их цели 16.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-16T19:53+0400

2024-07-16T19:53+0400

2024-07-16T20:04+0400

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ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Евросоюз за последние годы выделил 170 неправительственным организациям в Грузии 46,1 миллиона евро, что в 11 раз превышает помощь министерствам и другим государственным органам страны, сообщило представительство ЕС. Евросоюз в 2019-2024 годы выделил 46,1 миллиона евро на 47 проектов, реализуемых неправительственным сектором. Представительство ЕС в своем отчете разделило проекты по направлениям:Финансирование НПО является одной из главных тем обсуждения в Грузии. Власти Грузии уже несколько лет говорят о том, что неправительственные организации вмешиваются в политику, скрывая источники финансирования и их цели. Объектом критики властей стали и зарубежные доноры. В правящей партии Грузии утверждают, что финансы, выделяемые американским "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), попадают на счета фиктивных НПО в Грузии, которыми управляют политические партии.Папуашвили: два года предупреждал Запад о вреде финансирования "радикалов" для Грузии>>Именно желанием сделать финансирование неправительственных организаций и СМИ прозрачными власти Грузии обосновали принятие закона "О прозрачности иностранного влияния". Почти два месяца после инициирования законопроекта в Тбилиси и периодически в регионах проходили акции протеста. Против т. н. закона об "иноагентах" выступили оппозиция, НПО и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Подобный закон противоречит европейским ценностям и является препятствием на пути евроатлантической интеграции Грузии, заявил весь Запад. Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, такие же законы есть у США, Израиля, Франции, Австралии, а в Евросоюзе он находится на стадии рассмотрения.В результате резонансный закон был принят и вступил в силу 3 июня. Он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.В "Грузинской мечте" рассказали о важности исследования прозрачности работы НПО>>В ответ на политику грузинских властей США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, саломе зурабишвили , нато, тбилиси, грузия - евросоюз, евросоюз, законопроект об иноагентах