https://sputnik-georgia.ru/20240717/registratsiya-v-detskie-sady-tbilisi--mer-rasskazal-o-protsesse-i-usloviyakh-v-detsadakh--289055690.html

Регистрация в детские сады Тбилиси — мэр рассказал о процессе и условиях в детсадах

Регистрация в детские сады Тбилиси — мэр рассказал о процессе и условиях в детсадах

Sputnik Грузия

Строительство и модернизация детских садов будет активно продолжаться и в будущем, пообещал Каладзе 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T18:18+0400

2024-07-17T18:18+0400

2024-07-17T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Регистрацию в детские сады Тбилиси на предстоящий учебно-воспитательный год прошли уже 6,7 тысячи детей — воспитанников примут в отремонтированные и абсолютно новые здания детсадов, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Регистрация традиционно проходит в электронном формате на сайте www.kids.org.ge. Сейчас идет второй этап регистрации, в котором участвуют дети, зарегистрированные на территории Тбилисского муниципалитета. Он продлится до 21 июля. По его словам, с нового учебного года в Тбилиси появится три новых детских сада, воспитанников смогут принять и два отремонтированных здания. Процесс строительства и модернизации новых детских садов будет активно продолжаться и в дальнейшем, пообещал градоначальник.Каладзе: набор в летние детские сады в Тбилиси бьет рекорды>>"Мы должны создать все условия, чтобы у детей был учебный процесс в нормальных условиях. Вы знаете, как выглядят новые детские сады, какой стандарт. Наша цель – не оставить в столице старых зданий детсадов. Важна их полная реконструкция-модернизация", - сказал Каладзе. Первый этап регистрации начался 8 июля и завершился спустя 6 дней. Зарегистрироваться на первом этапе могли: Второй этап рассчитан на детей, зарегистрированных в Тбилиси. Что касается третьего этапа, т. е. всеобщей регистрации, то она начнется 22 июля в 10:00 и продлится до тех пор, пока в государственных садах будут свободные места. Пройти регистрации в детские сады Тбилиси могут все те дети, которым к началу учебно-воспитательного процесса исполнится два года. В том случае, если родители по каким-то причинам не смогут зарегистрировать ребенка электронно, они могут лично обратиться с заявлением в желаемый детский сад. В Тбилиси функционирует 190 государственных детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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