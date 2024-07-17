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Сколько квартир продано в Тбилиси – обзор рынка недвижимости

Сколько квартир продано в Тбилиси – обзор рынка недвижимости

Sputnik Грузия

Число сделок купли-продажи квартир в Тбилиси в июне 2024 года снизилось на 21%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 17.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-17T13:58+0400

2024-07-17T13:58+0400

2024-07-17T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в первом полугодии 2024 года упал на 3% по сравнению с январем-июнем 2023 года – продано 19,5 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 5% и составил 1,3 млрд долларов. Продажи новостроек выросли на 3%, а старых квартир упали на 15%. Также, согласно обзору, число сделок купли-продажи квартир в Тбилиси в июне 2024 года снизилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – продано более 3 тысяч квартир. Кроме того, продажи квартир в новостройках упали на 20%, а старых квартир – на 24%. В июне объем рынка сократился на 13% и составил 212 млн долларов. Что происходит с недвижимостью в Тбилиси – результаты майского исследования >>Между тем в новостройках в столице Грузии в прошлом месяце средневзвешенная цена квартир выросла на 12% в спальных районах, а рядом с центром и в центре, наоборот, снизилась на 4 и 6% соответственно. В случае со старыми квартирами, то их стоимость выросла на 10% в спальных районах и в центре, а рядом с центром Тбилиси – на 5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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