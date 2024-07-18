https://sputnik-georgia.ru/20240718/gruzinskaya-mechta-predosteregla-opponentov-289064574.html

"Грузинская мечта" предостерегла оппонентов

"Грузинская мечта" предостерегла оппонентов

Sputnik Грузия

Власти Грузии пока озвучивают лишь то, что и так доступно в открытых источниках, заявил Мамука Мдинарадзе 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T13:35+0400

2024-07-18T13:35+0400

2024-07-18T14:16+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

нино ломджария

грузинская мечта - демократическая грузия

украина

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может рассказать обществу больше правды и вызвать тем самым большой скандал, поэтому оппонентам власти лучше проявить осторожность, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе в эфире телекомпании "Имеди". После начала конфликта на Украине лидеры "Грузинской мечты" рассказали обществу об угрозах, которые исходят от "глобальной партии войны". Это, по их утверждению, весомые политики и другие фигуры за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. По его словам, в Грузии есть две категории людей – те , кто верит правящей партии в том, что Грузию хотят втянуть в войну, и те, кто думает, что эту тему выдумали власти. Логично, если все, кто осуждает Россию из-за конфликта на Украине, были бы за то, чтобы против России открылся второй фронт. Но это крайне опасно только для Грузии, поэтому не входит в ее интересы, отметил он.Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах>>Как сказал Мдинарадзе, власти озвучивают лишь то, что и так доступно в открытых источниках, и к чему Грузию призывали высокопоставленные чиновники на Украине и руководители неправительственных организаций в Грузии – к дождю из бомб и возвращению военным путем потерянных территорий. Грузию к открытию "второго фронта" призывали на тот момент глава СНБО Украины Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. А политик Нино Ломджария будучи омбудсменом Грузии в 2020 году заявила, что предпочитает огонь бомб отказу от введения санкций против России.Открытие "второго фронта" в Грузии нанесет существенный ущерб России, и это может быть оправданным интересом против России, отметил он. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. До сегодняшнего дня ни одного из выдвинутых стране обвинений в обходе санкций не подтвердилось. По словам исполнительного секретаря партии, "Грузинская мечта" с удовольствием во время предвыборной кампании говорила бы не о теме войны и угрозах, а о множестве экономических достижений за 12 лет, и они в разы превышают достижения прежней власти. Как отметил Мдинарадзе, во время предвыборной кампании со стороны оппонентов не будет никаких разговоров об экономических или социальных темах, и их кампания от начала до конца будет основана на ложном нарративе. По словам политика, можно заранее анонсировать предвыборную кампанию оппозиции, которая будет абсолютно лживым нарративом, как афера века, связанная с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния", который оппозиция назвала "российским законом". По его словам, предстоящая предвыборная кампания не будет обычной, где говорят о том, кто какую магистраль проложил или как развил экономику. "Перед нами действительно стоит гораздо более масштабный вызов, чем инфраструктурные вызовы. Физическое спасение стало первым приоритетом, так как мы действительно находимся в опасности", - заявил Мдинарадзе. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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