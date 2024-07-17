https://sputnik-georgia.ru/20240717/ivanishvili-rasskazal-zachem-gruzinskoy-mechte-nuzhna-pobeda-na-parlamentskikh-vyborakh-289050378.html
Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах
Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах
Sputnik Грузия
Для "Грузинской мечты" это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, отметил Бидзина Иванишвили 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T13:59+0400
2024-07-17T13:59+0400
2024-07-17T13:59+0400
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бидзина иванишвили
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украина
сша
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящей партии нужна убедительная победа на предстоящих парламентских выборах, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и "либеральным фашизмом" в Грузии, заявил основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытии нового центрального офиса.Во вторник состоялось открытие как центрального офиса, так и предвыборной кампании "Грузинской мечты". В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года. По его словам, для коллективного "Нацдвижения" и его покровителей это последняя битва за то, чтобы устроить беспорядки в Грузии и открыть "второй фронт". В "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Выборы в этом году, по словам Иванишвили, отличаются одной особенностью: никогда еще грузинские избиратели не были так осведомлены о политических событиях, которые происходили в Грузии и вокруг Грузии. Нет никаких сомнений в том, что население Грузии обязательно проведет выборы 26 октября без ошибок, и "Грузинская мечта" в следующий раз получит большинство мест в парламенте Грузии. Однако, по словам Иванишвили, в данном случае этого недостаточно. Для обеспечения необратимого развития страны необходимо, чтобы коллективное "Нацдвижение" полностью ответило перед грузинским обществом и законом. По его словам, сегодня Грузия не может позволить себе роскошь рисковать своей страной. Нино Ломджария будучи омбудсменом Грузии в 2020 году заявила, что предпочитает огонь от бомб отказу от введения санкций против России. По его словам, к сожалению, конкретные силы все еще не перестают думать о "втором фронте", который, по их мнению, должен изменить сложную ситуацию на первом фронте. Именно в результате лоббирования "второго фронта", как отметил Иванишвили, на Грузию в течение нескольких лет оказывается беспрецедентное давление, которое особенно усилилось после начала конфликта на Украине. Пусть объяснит! В "Грузинской мечте" ждут разъяснений от представителя Госдепа США>>"Глобальная партия войны" пользуется значительным влиянием на сегодняшнюю американскую и европейскую бюрократию, что, по словам Иванишвили, создает в грузинском обществе представление о том, что Грузия находится в конфликте с США и Евросоюзом. Однако, Иванишвили уверен в том, что как только закончится конфликт на Украине, интересы изменятся, и это представление мгновенно исчезнет. Желание "глобальной партии войны" очевидно, поскольку они убеждены, что нынешние власти не будут ввязываться в войну, у них есть последняя попытка вернуть к власти агентуру, единство людей без родины, коллективное "Нацдвижение", которое предпримет этот шаг сразу после получения задания, отметил Иванишвили. Именно поэтому, по словам Иванишвили, они лоббируют новое и старое "Нацдвижение" и политиков, которые подпишутся под выполнением любого задания. По словам Иванишвили, предстоящие парламентские выборы – это референдум. Он выразил уверенность в том, что 26 октября подавляющее большинство грузинского народа поддержит мир, достоинство и процветание, которые, по словам Иванишвили, являются необходимым условием для физического и духовного выживания грузинского народа и его европейского будущего. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики и другие фигуры за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Премьер Грузии выразил солидарность Трампу>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, единое национальное движение, нино ломджария, украина, сша, парламентские выборы в грузии 2024
грузия, политика, новости, бидзина иванишвили, единое национальное движение, нино ломджария, украина, сша, парламентские выборы в грузии 2024
Иванишвили рассказал, зачем "Грузинской мечте" нужна победа на парламентских выборах
Для "Грузинской мечты" это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, отметил Бидзина Иванишвили
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Правящей партии нужна убедительная победа на предстоящих парламентских выборах, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и "либеральным фашизмом" в Грузии, заявил основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытии нового центрального офиса.
Во вторник состоялось открытие как центрального офиса, так и предвыборной кампании "Грузинской мечты". В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, от которых зависит, кто будет управлять страной следующие четыре года.
"На парламентских выборах 26 октября в Грузии обязательно одержат победу над теми силами, которые в течение последних четырех лет пытались внести беспорядки в Грузии и втянуть страну в войну. В очередной раз "Грузинская мечта" одержит победу над агентурой, партия мира одержит победу над партией войны", – заявил Иванишвили.
По его словам, для коллективного "Нацдвижения" и его покровителей это последняя битва за то, чтобы устроить беспорядки в Грузии и открыть "второй фронт".
В "Грузинской мечте" называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая пытается расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
"Для "Грузинской мечты" это решающая борьба за то, чтобы окончательно укрепить мир в Грузии, покончить с радикализмом и поляризацией, сохранить мир, стабильность и экономический прогресс, защитить национальное достоинство и, в результате всего этого, сохранить европейскую перспективу Грузии", – подчеркнул Иванишвили.
Выборы в этом году, по словам Иванишвили, отличаются одной особенностью: никогда еще грузинские избиратели не были так осведомлены о политических событиях, которые происходили в Грузии и вокруг Грузии.
"В таких условиях грузинскому народу сегодня еще легче сделать выбор. Результатом всего этого является то, что сегодня "Грузинская мечта" имеет самую высокую, рекордную поддержку с 2012 года, и около 60 процентов населения выражают ей доверие", – отметил он.
Нет никаких сомнений в том, что население Грузии обязательно проведет выборы 26 октября без ошибок, и "Грузинская мечта" в следующий раз получит большинство мест в парламенте Грузии. Однако, по словам Иванишвили, в данном случае этого недостаточно.
"Нам нужна особенно убедительная победа, равная конституционному большинству для того, чтобы окончательно покончить с партией войны, агентурой, радикализмом, поляризацией и либеральным фашизмом в Грузии, для того, чтобы Грузия необратимо продолжила свое мирное развитие", – отметил он.
Для обеспечения необратимого развития страны необходимо, чтобы коллективное "Нацдвижение" полностью ответило перед грузинским обществом и законом.
"После выборов им придется ответить за все преступления, совершенные ими за время пребывания у власти", – подчеркнул Иванишвили.
По его словам, сегодня Грузия не может позволить себе роскошь рисковать своей страной.
"Достаточно сделать один неверный шаг, и вместо традиционных новогодних фейерверков мы получим фейерверк Ломджария", – добавил Иванишвили.
Нино Ломджария будучи омбудсменом Грузии в 2020 году заявила, что предпочитает огонь от бомб отказу от введения санкций против России.
"Чтобы никогда не сталкиваться с таким критическим выбором, необходимо окончательно успокоить нашу страну, покончить с агентурой, радикализмом и поляризацией, после чего наша страна продолжит прогрессировать и развиваться быстрыми темпами", – отметил Иванишвили.
По его словам, к сожалению, конкретные силы все еще не перестают думать о "втором фронте", который, по их мнению, должен изменить сложную ситуацию на первом фронте.
Именно в результате лоббирования "второго фронта", как отметил Иванишвили, на Грузию в течение нескольких лет оказывается беспрецедентное давление, которое особенно усилилось после начала конфликта на Украине.
"Глобальная партия войны" пользуется значительным влиянием на сегодняшнюю американскую и европейскую бюрократию, что, по словам Иванишвили, создает в грузинском обществе представление о том, что Грузия находится в конфликте с США и Евросоюзом. Однако, Иванишвили уверен в том, что как только закончится конфликт на Украине, интересы изменятся, и это представление мгновенно исчезнет.
Желание "глобальной партии войны" очевидно, поскольку они убеждены, что нынешние власти не будут ввязываться в войну, у них есть последняя попытка вернуть к власти агентуру, единство людей без родины, коллективное "Нацдвижение", которое предпримет этот шаг сразу после получения задания, отметил Иванишвили.
Именно поэтому, по словам Иванишвили, они лоббируют новое и старое "Нацдвижение" и политиков, которые подпишутся под выполнением любого задания.
"Всем ясно, что в случае вовлечения в войну, Грузия получит более тяжкие последствия, чем Украина. Предотвращение такого результата является первостепенной задачей, которая будет окончательно решена очередной победой "Грузинской мечты" 26 октября", – отметил Иванишвили.
По словам Иванишвили, предстоящие парламентские выборы – это референдум.
"Это референдум о выборе между войной и миром, между рабством и достоинством, между возвращением к темному прошлому и движением вперед, между полным отсутствием перспектив и европейской перспективой Грузии", – отметил Иванишвили.
Он выразил уверенность в том, что 26 октября подавляющее большинство грузинского народа поддержит мир, достоинство и процветание, которые, по словам Иванишвили, являются необходимым условием для физического и духовного выживания грузинского народа и его европейского будущего.
"Только миром, достоинством и процветанием к Европе – это единственный безальтернативный выбор, который "Грузинская мечта" предлагает грузинским избирателям", – заявил Иванишвили.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.
После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики и другие фигуры за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили.
В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится.
При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники.
Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.