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Грузия занимает высокие позиции в международных рейтингах – доклад Госдепа США

Грузия занимает высокие позиции в международных рейтингах – доклад Госдепа США

Sputnik Грузия

Грузия выгодно отличается от аналогичных стран региона, сказано в докладе 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T12:56+0400

2024-07-18T12:56+0400

2024-07-18T13:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Грузия благодаря благоприятному бизнес-климату регулярно занимает высокие позиции в международных рейтингах прозрачности, конкурентоспособности и экономической свободы, говорится в докладе Государственного департамента США за 2024 год об инвестиционном климате. Согласно докладу, с 2005 по 2023 год средние темпы роста составляли более 5%. Фискальная и монетарная политика ориентированы на низкий уровень дефицита, низкую инфляцию и плавающий реальный обменный курс. При этом экономика Грузии продолжала демонстрировать хорошие показатели, несмотря на двойные шоки, связанные с пандемией COVID и продолжающимся конфликтом на Украине, отмечено в докладе. Экономика Грузии продолжает расти – статистика за май>>После пандемии COVID-19 экономика Грузии восстановилась в 2021 году, продемонстрировав рост на 10,4%, и продолжила опережать ожидания в 2022 году, продемонстрировав рост на 10,2% благодаря доходам от туризма, резкому росту иммиграции и финансовых потоков, а также росту транзитной торговли через Грузию, говорится в докладе. В 2023 году экономика выросла на 7,5%, а инфляция снизилась до 0,4%, что ознаменовалось возвращением к более традиционным экономическим факторам: туризму, увеличению экспорта и значительному притоку иностранного капитала. В целом, условия для ведения бизнеса и инвестиций благоприятные, и Грузия выгодно отличается от аналогичных стран региона. Однако по-прежнему сохраняется недоверие к способности судебного сектора выносить независимые или своевременные, компетентные решения по коммерческим делам, при этом некоторые дела по коммерческим спорам годами находятся на рассмотрении в судебной системе, отмечено в документе. Некоторые компании жалуются на неэффективные процессы принятия решений на муниципальном уровне, отсутствие эффективной антимонопольной политики, обвинения во вмешательстве в политику, избирательное применение законов и нормативных актов, включая коммерческое законодательство, и трудности с разрешением споров о правах собственности. Как отмечено в докладе, транзит и логистика являются приоритетными отраслями, поскольку Грузия после конфликта на Украине стремится извлечь выгоду из расширения торговли между Востоком и Западом по Среднему коридору.Между тем, за последнее время официальные представители США усилили критику в адрес Грузии, обвиняя власти в сворачивании с пути демократического развития из-за принятия в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения в Грузии. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. А в декларацию после саммита НАТО не вписали, что Грузия станет членом Альянса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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