https://sputnik-georgia.ru/20240718/oppozitsiya-poluchit-otvet-ot-izbirateley-za-otkaz-podderzhat-amnistiyu-v-gruzii--papuashvili-289065866.html

Оппозиция получит ответ от избирателей за отказ поддержать амнистию в Грузии – Папуашвили

Оппозиция получит ответ от избирателей за отказ поддержать амнистию в Грузии – Папуашвили

Sputnik Грузия

Парламент 19 июля рассмотрит проект масштабной амнистии в первом чтении 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T14:18+0400

2024-07-18T14:18+0400

2024-07-18T14:18+0400

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единое национальное движение

амнистия

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Оппозиция практически в полном составе бойкотирует внеочередную сессию парламента, то есть объявляет бойкот амнистии – за это она получит ответ от грузинских избирателей на выборах 26 октября, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на сегодняшнем заседании Бюро. Власти Грузии инициировали проект амнистии для совершивших преступления до 1 июля 2024 года по 66 статьям Уголовного кодекса. Она, по предварительным данным, не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. По его словам, из оппозиции на заседании присутствуют лишь партии "Европейские социалисты" и "Гирчи".Парламент 19 июля рассмотрит проект масштабной амнистии в первом чтении. В окончательном виде проект будет утвержден осенью этого года. О необходимости сокращения количества заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Первым шагом к этому является данная амнистия, которая, в общей сложности затронет примерно 1/3 заключенных в разной форме. Обвиняемые или приговоренные по 51 статье Уголовного кодекса Грузии, согласно законопроекту "Об амнистии", будут полностью освобождены от уголовной ответственности и срока наказания Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков либо наполовину, либо на четверть, либо на одну шестую, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты" вследствие объявленной ею амнистии число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их количество увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Выборы 2024 В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года. Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, оппозиция, единое национальное движение, амнистия