https://sputnik-georgia.ru/20240718/premer-otnoshenie-k-gruzii-izmenitsya-posle-togo-kak-obstanovka-v-regione-uspokoitsya-289073425.html

Премьер: отношение к Грузии изменится после того, как обстановка в регионе успокоится

Премьер: отношение к Грузии изменится после того, как обстановка в регионе успокоится

Sputnik Грузия

Все чаще критикующие власти Грузии США и Евросоюз уже перешли к действиям 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T21:41+0400

2024-07-18T21:41+0400

2024-07-18T21:49+0400

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ираклий кобахидзе

йенс столтенберг

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грузия - евросоюз

евросоюз

закон об "иноагентах"

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Отношение к Грузии изменится после того, как политическая обстановка в целом в регионе успокоится, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе журналистам после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.Последнее время власти Грузия все чаще становятся объектом критики со стороны Запада. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", США ввели визовые ограничения и отложили на неопределенный срок совместные военные учения. ЕС приостановил процесс интеграции Грузии и заморозил 30 млн евро для Минобороны. По его словам, в рамках саммита в ходе бесед с лидерами ЕС и стран-членов обсуждались отношения Грузии с Евросоюзом, вопросы расширения ЕС и текущая повестка дня. "Мы делились своими посылами со всеми лидерами. Были среди них лидеры непосредственно структур Евросоюза, были г-н Боррель, г-н Мишель и другие", – сказал Кобахидзе. Когда завершится конфликт на Украине? Иванишвили назвал два варианта>>В четвертом саммите Европейского политического сообщества 18 июля приняли участие лидеры более 45 стран Евросоюза и Европы. В заседании впервые участвовал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, йенс столтенберг, нато, грузия - евросоюз, евросоюз, закон об "иноагентах"