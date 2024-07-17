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Иванишвили назвал сроки завершения конфликта на Украине
Иванишвили назвал сроки завершения конфликта на Украине
Sputnik Грузия
После окончания конфликта на Украине Грузия станет предметом совершенно другого интереса для игроков глобальной политики, считает Бидзина Иванишвили 17.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-17T11:05+0400
2024-07-17T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Конфликт на Украине закончится самое позднее через год, а если республиканцы победят на президентских выборах в США, война может закончиться даже в январе, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытии нового центрального офиса.Продолжающийся конфликт на Украине закончится самое позднее через год, и если республиканцы победят на американских президентских выборах, война может закончиться даже в январе, отметил он.Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. По словам политика, самое главное – выиграть это небольшое время, после чего все недоразумения, которые возникли у Грузии с США и Европой, сразу останутся в прошлом. С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Оппозиция многие месяцы обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, бидзина иванишвили, обострение ситуации вокруг украины
грузия, политика, новости, украина, бидзина иванишвили, обострение ситуации вокруг украины
Иванишвили назвал сроки завершения конфликта на Украине
11:05 17.07.2024 (обновлено: 11:43 17.07.2024)
После окончания конфликта на Украине Грузия станет предметом совершенно другого интереса для игроков глобальной политики, считает Бидзина Иванишвили
ТБИЛИСИ, 17 июл — Sputnik. Конфликт на Украине закончится самое позднее через год, а если республиканцы победят на президентских выборах в США, война может закончиться даже в январе, заявил почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили на мероприятии, посвященном началу избирательной кампании партии и открытии нового центрального офиса.
"Нам остался продержаться максимум год, в результате чего кардинально изменятся глобальные и региональные политические интересы, так и интересы конкретно в отношении Грузии. ", – заявил Иванишвили.
Продолжающийся конфликт на Украине закончится самое позднее через год, и если республиканцы победят на американских президентских выборах, война может закончиться даже в январе, отметил он.
Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.
По словам политика, самое главное – выиграть это небольшое время, после чего все недоразумения, которые возникли у Грузии с США и Европой, сразу останутся в прошлом.
"Грузия станет предметом совершенно другого интереса для игроков глобальной политики", – сказал Иванишвили.
С критикой на власти Грузии из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" обрушились грузинская оппозиция, неправительственные организации и весь Запад, заявив, что этот закон противоречит западным ценностям.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти Грузии в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.