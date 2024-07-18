https://sputnik-georgia.ru/20240718/v-gruzii-budet-rekordnyy-urozhay-pshenitsy--ministr-289062557.html

В Грузии будет рекордный урожай пшеницы – министр

В Грузии будет рекордный урожай пшеницы – министр

Sputnik Грузия

В этом году урожай намного лучше, чем в прошлом, заявил Отар Шамугия 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T11:52+0400

2024-07-18T11:52+0400

2024-07-18T12:20+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

кахети

отар шамугия

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Урожайность пшеницы с гектара в 2024 году будет рекордной, заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Уборка пшеницы в Кахети находится в активной фазе. В 2024 году урожай пшеницы, как ранее заявили в Ассоциации производителей зерна и муки, может составить до 180 тысяч тонн, примерно на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Министр вместе с губернатором Кахети Георгием Аладашвили и мэром муниципалитета Дедоплисцкаро Николозом Джаниашвили ознакомился с процессом уборки пшеницы и встретился с местными фермерами. По словам Шамугия, ведомство помогает фермерам по нескольким направлениям, в том числе обеспечивает их необходимой техникой для уборки зерна. "При поддержке государства в страну завезено до 60 единиц новых комбайнов. В этом направлении у фермеров не возникло проблем. Фермеры получили услугу вовремя", – сказал Шамугия. В процессе уборки урожая государством и частным сектором мобилизуется уборочная техника, в том числе 30 единиц комбайнов ООО "Компания логистики сельского хозяйства и услуг". По состоянию на 12 июля 2024 года, для содействия выращиванию однолетних культур в рамках проекта "Льготный агрокредит" выдано 419 льготных кредитов на сумму более 16 млн лари. Кроме того, по программе софинансирования уборочной сельхозтехники 52 бенефициарам профинансировано приобретение 53 комбайнов. Софинансирование государства составило 7,4 миллиона лари. С целью создания и развития инфраструктуры для хранения зерна выдано 353 кредита на сумму 29,2 миллиона лари, в том числе в Кахети – 313 кредитов на сумму 19 миллионов лари. Грузия в течение года потребляет примерно 800 тысяч тонн муки. Большая часть потребляемой пшеничной муки (примерно 78%) поступает из России, которая является самым крупным поставщиком в том числе и зерна. Грузинские фермеры уже реализовали почти 6 тысяч тонн пшеницы>>В целях повышения конкурентоспособности грузинской пшеницы и содействия ее реализации на местном рынке по решению правительства с 12 июня до 1 ноября 2023 год импорт более 200 килограммов пшеничной муки облагался налогом в размере 20 тетри за килограмм. В начале октября временную пошлину продлили до 1 марта 2024 года и увеличили размер налога на 25%, то есть налог установлен в размере 0,25 лари за 1 килограмм муки (250 лари за 1 тонну). Срок действия пошлины продлили в очередной раз в ноябре – до 1 сентября 2024 года. Обзор рынка Пшеницу выращивают в разных регионах Грузии, но самые большие посевы в так называемом винном регионе страны – Кахети, в районах Сигнаги и Дедоплисцкаро, и немного в Сагареджо. В Дедоплисцкаро 55 тысяч гектаров пахотной земли, отсюда до 80% занимает пшеница и рожь. Также поля пшеницы есть в Квемо Картли: в районах Болниси, Марнеули, Гардабани, есть посевы в Цалке, Богдановке, Ахалкалаки и Ахалцихе, но там горная местность и урожай созревает позже. Небольшие поля пшеницы есть в регионе Шида Картли, а именно в районах Гори и Карели. По данным статистики, в 2023 году производство пшеницы в Грузии снизилось на 6,5% и составило 146,6 тысячи тонн. За этот период посевная площадь пшеницы составила 56,7 тысячи гектаров, а средняя урожайность составила 2,6 тонны на один гектар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, кахети, отар шамугия , министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии