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Золото, лекарства, фермерство – в каких сферах могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия
Золото, лекарства, фермерство – в каких сферах могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия
Sputnik Грузия
Кыргызстан обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий 18.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-18T18:00+0400
2024-07-18T18:00+0400
2024-07-18T18:10+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Как могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия, рассказала политолог Алина Молдокеева в рамках видеомоста в пресс-центре Sputnik.Она напомнила, что во времена СССР Кыргызстан приобрел богатый опыт производства винограда, но после введения "сухого закона" в республике вырубили все виноградники. По словам Касымалиевой, сегодня КР может обратиться к опыту грузинских виноделов, чья продукция известна далеко за пределами страны, а также просить Грузию поделиться опытом в сфере выращивания цитрусовых.Кыргызстан в свою очередь обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий. Эксперт отметила, что это может заинтересовать Грузию. Кроме того, две страны могут найти возможность реализации совместных проектов в сфере фармакологии.
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экономика, грузия, кыргызстан, виноделие, золото, мультимедиа, видео
экономика, грузия, кыргызстан, виноделие, золото, мультимедиа, видео
Золото, лекарства, фермерство – в каких сферах могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия
18:00 18.07.2024 (обновлено: 18:10 18.07.2024)
Кыргызстан обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий
ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik.
Как могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия, рассказала политолог Алина Молдокеева в рамках видеомоста в пресс-центре Sputnik
.
Она напомнила, что во времена СССР Кыргызстан приобрел богатый опыт производства винограда, но после введения "сухого закона" в республике вырубили все виноградники. По словам Касымалиевой, сегодня КР может обратиться к опыту грузинских виноделов, чья продукция известна далеко за пределами страны, а также просить Грузию поделиться опытом в сфере выращивания цитрусовых.
Кыргызстан в свою очередь обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий. Эксперт отметила, что это может заинтересовать Грузию. Кроме того, две страны могут найти возможность реализации совместных проектов в сфере фармакологии.
"После распада Советского Союза перестало работать единое энергокольцо, что привело к проблемам с электричеством в республиках Центральной Азии. Здесь возможен обмен опытом с Грузией, которая тоже располагает богатыми водными ресурсами, используемыми в энергетике", – заключила Молдокеева.