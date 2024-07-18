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Золото, лекарства, фермерство – в каких сферах могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия

Золото, лекарства, фермерство – в каких сферах могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия

Sputnik Грузия

Кыргызстан обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий 18.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-18T18:00+0400

2024-07-18T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. Как могут сотрудничать Кыргызстан и Грузия, рассказала политолог Алина Молдокеева в рамках видеомоста в пресс-центре Sputnik.Она напомнила, что во времена СССР Кыргызстан приобрел богатый опыт производства винограда, но после введения "сухого закона" в республике вырубили все виноградники. По словам Касымалиевой, сегодня КР может обратиться к опыту грузинских виноделов, чья продукция известна далеко за пределами страны, а также просить Грузию поделиться опытом в сфере выращивания цитрусовых.Кыргызстан в свою очередь обладает значительными запасами золота и опытом его добычи, имеет широкие возможности в производстве ювелирных изделий. Эксперт отметила, что это может заинтересовать Грузию. Кроме того, две страны могут найти возможность реализации совместных проектов в сфере фармакологии.

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экономика, грузия, кыргызстан, виноделие, золото, мультимедиа, видео