https://sputnik-georgia.ru/20240719/futbolnaya-sila-s-kotoroy-nuzhno-schitatsya--glava-uefa-o-debyute-sbornoy-gruzii-na-evro-289082790.html

Футбольная сила, с которой нужно считаться – глава УЕФА о дебюте сборной Грузии на Евро

Футбольная сила, с которой нужно считаться – глава УЕФА о дебюте сборной Грузии на Евро

Sputnik Грузия

Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы смогла выйти из группы с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T16:32+0400

2024-07-19T16:32+0400

2024-07-19T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Грузия на Евро-2024 показала всему миру, что является футбольной силой, с которой нужно считаться, сказано в письме президента УЕФА Александера Чеферина премьер-министру Грузии Ираклию Кобахидзе. Сборная Грузии на дебютном чемпионате Европы смогла выйти из группы с четырьмя очками и сыграть в 1/8 турнира, где уступила будущему чемпиону Евро-2024 – Испании (1:4). По итогам чемпионата нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе признан лучшим бомбардиром и получил "Золотую бутсу", а голкипер Георгий Мамардашвили – лучшим вратарем Евро (29 сейвов). Чеферин поздравил Кобахидзе и Национальную сборную Грузии по футболу с успешным дебютом на Евро-2024. "ЕВРО-2024 завершился после месяца футбольных зрелищ высочайшего качества. Мы действительно почувствовали, что значит быть "объединенными футболом в сердце Европы", и я рад, что это оказалось незабываемым опытом и для вас. Принимать вас и разделить эмоции, вызванные турниром, было для нас большой честью", - говорится в послании. По словам главы УЕФА, чемпионат Европы, несомненно, показал значимость футбольных матчей национальных сборных, поскольку он является источником национальной гордости и единства. Сборная Грузии по футболу улучшила свои позиции в рейтинге FIFA после Евро-2024 >>"Было удивительно видеть, с каким уважением игроки носили национальные футболки. Они действительно заслужили право выступать на одной из самых престижных международных арен мирового спорта. Этот турнир, несомненно, был ярким примером единства, показав, как футбол может быть той мощной силой, которая приносит в мир добро, устремлена к надежде и позитивным изменениям", отмечено в письме. В финале Евро-2024 14 июля встретились сборные Испании и Англии. В эту ночь фортуна оказалась на стороне подопечных Луиса де ла Фуэнте – 2:1. Испания стала чемпионом Европы в четвертый раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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