https://sputnik-georgia.ru/20240719/osenyu-v-gruzii-budet-ochen-nespokoyno--politik-o-predstoyaschikh-vyborakh-289088987.html

Осенью в Грузии будет очень неспокойно – политик о предстоящих выборах

Осенью в Грузии будет очень неспокойно – политик о предстоящих выборах

Sputnik Грузия

Все шаги, которые будут предпринимать оппозиционеры, уже заранее известны, так как такие сценарии разыгрывались не один раз за последние годы, считает... 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T19:16+0400

2024-07-19T19:16+0400

2024-07-19T19:16+0400

политика

грузия

новости

оппозиция

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Перед парламентскими выборами в Грузии в октябре 2024 года в стране будет неспокойно – прозападные силы сделают все, чтобы захватить власть насильственным путем, считает международный секретарь партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Об этом он заявил в ходе видеомоста Тбилиси-Москва под названием "Кто в Грузии выступает против закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. Однако, по словам Пипия, с большой вероятностью попытка революции будет провалена – власти страны, как и раньше, смогут справиться с кризисом, который наступит после выборов. Все шаги, которые будут предпринимать оппозиционеры, уже заранее известны, так как такие сценарии разыгрывались не один раз за последние годы, считает международный секретарь партии "Солидарность во имя мира". 26 октября в Грузии состоятся парламентские выборы — и прозападная оппозиция активно готовится к этому событию. Недавно СВР России заявлял о том, что у них есть информация о намерениях США попытаться сменить власть в Грузии по итогам осенних выборов. Пипия прокомментировал и непроходящие возмущения по поводу закона об иноагентах. В Конституционный суд Грузии будут поданы сразу три иска против закона об "иноагентах". Один из них подготовили до 100 НПО, второй – президент, а третий – оппозиционные партии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в понедельник подала иск в Конституционный суд Грузии с требованием отменить действие закона "О прозрачности иностранного влияния". Получается, что, обращаясь в Конституционный суд, президент признает его легитимность и, соответственно, легитимность импичмента. В прошлом году Конституционный суд подтвердил нарушение главного закона страны президентом из-за ее несогласованных поездок за границу, но правящей партии не удалось собрать достаточного количества голосов для проведения импичмента.Выборы 2024В Грузии 26 октября состоятся парламентские выборы, на которых решится, кто будет управлять страной следующие 4 года.Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Согласно разным опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий. Лидерство в рейтингах сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы.Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, оппозиция, парламентские выборы в грузии 2024