https://sputnik-georgia.ru/20240719/parlament-podderzhal-lgoty-dlya-mopedov-v-tbilisi-v-pervom-chtenii-289076232.html

Парламент поддержал льготы для мопедов в Тбилиси в первом чтении

Парламент поддержал льготы для мопедов в Тбилиси в первом чтении

Sputnik Грузия

Мопеды в Тбилиси в большинстве случае используют курьеры, соответственно, новшество может обеспечить сокращение времени доставки 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T13:58+0400

2024-07-19T13:58+0400

2024-07-19T13:58+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, согласно которым на мопедах и мотоциклах можно будет передвигаться по выделенным полосам в Тбилиси, наряду с муниципальным транспортом и некоторыми видами такси.Новшество обеспечит безопасность движения, уверены инициаторы законопроекта. Они отметили, что мотоциклы и мопеды передвигаются по автобусным полосам во многих европейских городах.Мопеды в Тбилиси в большинстве случае используют курьеры, соответственно, новшество может обеспечить сокращение времени доставки в безопасных условиях. Еще одна инициатива, которую поддержал парламент Грузии в первом чтении, – введение штрафов за передвижение по Тбилиси не по графику автомобилей категории Т (сельхозтехники). В первом случае штраф составит 1 тысячу лари (около 370 долларов), а в случае повторного и каждого последующего нарушения – 3 тысячи лари (около 1,1 тысячи долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, каха каладзе, транспорт в грузии