https://sputnik-georgia.ru/20240719/parlament-razreshil-ezdit-na-mopedakh-i-mototsiklakh-po-vydelenkam-v-tbilisi--289091165.html

Парламент разрешил ездить на мопедах и мотоциклах по "выделенкам" в Тбилиси

Парламент разрешил ездить на мопедах и мотоциклах по "выделенкам" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Благодаря такой практике в европейских городах сократилось количество автоаварий, сказал депутат 19.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-19T21:17+0400

2024-07-19T21:17+0400

2024-07-19T21:17+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. Парламент Грузии в ускоренном порядке принял во всех трех чтениях поправки, согласно которым на мопедах и мотоциклах (за исключением трехколесных) можно будет передвигаться по выделенным полосам в Тбилиси, наряду с муниципальным транспортом и такси категории "А".Мопеды в Тбилиси в большинстве случаев используют курьеры, соответственно, предоставление возможности передвигаться по автобусным полосам может обеспечить сокращение времени доставки в безопасных условиях."Это практика, существующая в Мадриде, Барселоне, Вене, благодаря которой сократилось количество автоаварий, соответственно сократилось количество пострадавших. В грузинском законодательстве происходит отражение этой хорошей практики", - сказал депутат от правящей "Грузинской мечты" Арчил Гордуладзе. Поправки в "Кодекс местного самоуправления" были приняты 77 голосами. Законопроект поддержали только депутаты от парламентского большинства – "Грузинской мечты" и "Силы народа", а также два депутата от "Европейских социалистов". Большая часть парламентской оппозиции бойкотирует заседания. Для вступления поправок в силу их должна подписать президент Грузии. С 1 июня 2023 года по "выделенкам" могут передвигаться такси категории "А" не старше 10 лет. Такси категории "А" – это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, "сила народа", парламент грузии