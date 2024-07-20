https://sputnik-georgia.ru/20240720/evropeyskie-tsennosti-ne-zaklyuchayutsya-v-sokrytii-prestupnikov--spiker-parlamenta-289101171.html
Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента
Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента
Sputnik Грузия
Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T18:08+0400
2024-07-20T18:08+0400
2024-07-20T18:08+0400
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единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, имея в виду обвиняемого в растрате средств грузинской армии экс-министра Давида Кезерашвили, который скрывается в ЕС.Давид Кезерашвили, находящийся в розыске в Грузии за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях, по данным СМИ находится на Кипре, где встречался с представителями партии "Единое национальное движение" и СМИ. Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ. У Кезерашвили, помимо грузинского гражданства, есть также гражданство Израиля. Между тем, обвинение Кезерашвили в Грузии стало причиной отказа в его въезде в США. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Департамент юстиции США в феврале обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией экс-министра обороны Давида Кезерашвили "Формула". Согласно документам, за последние 6 месяцев (с сентября 2023 года по февраль 2024-го) лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов. Международный скандал Британская вещательная компания ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Кезерашвили? Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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давид кезерашвили, грузия, новости, происшествия, кипр, израиль, сша, шалва папуашвили, давид тодуа, единое национальное движение, bbc
давид кезерашвили, грузия, новости, происшествия, кипр, израиль, сша, шалва папуашвили, давид тодуа, единое национальное движение, bbc
Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента
Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, имея в виду обвиняемого в растрате средств грузинской армии экс-министра Давида Кезерашвили, который скрывается в ЕС.
Давид Кезерашвили, находящийся в розыске в Грузии за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях, по данным СМИ находится на Кипре, где встречался с представителями партии "Единое национальное движение" и СМИ.
"Когда будет идти речь о европейских ценностях, не будем забывать, что признанный всеми инстанциями суда виновный в краже денег у армии Давид Кезерашвили скрывается в Евросоюзе. По его же признанию, он в Грузии украденными у армии деньгами финансирует партии, НПО и СМИ. Сокрытие преступников – это не европейская ценность, как ее понимают грузины", - написал Папуашвили в соцсети.
Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ. У Кезерашвили, помимо грузинского гражданства, есть также гражданство Израиля.
Между тем, обвинение Кезерашвили в Грузии стало причиной отказа в его въезде в США.
По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти.
Департамент юстиции США в феврале обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией экс-министра обороны Давида Кезерашвили "Формула". Согласно документам, за последние 6 месяцев (с сентября 2023 года по февраль 2024-го) лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов.
Британская вещательная компания ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов.
BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон".
По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний.
Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных или дочерних компаний.
BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили.
Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой.
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.