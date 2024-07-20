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Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента

Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T18:08+0400

2024-07-20T18:08+0400

2024-07-20T18:08+0400

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единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, имея в виду обвиняемого в растрате средств грузинской армии экс-министра Давида Кезерашвили, который скрывается в ЕС.Давид Кезерашвили, находящийся в розыске в Грузии за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях, по данным СМИ находится на Кипре, где встречался с представителями партии "Единое национальное движение" и СМИ. Грузия неоднократно пыталась объявить Кезерашвили в международный розыск, но получала отказ. У Кезерашвили, помимо грузинского гражданства, есть также гражданство Израиля. Между тем, обвинение Кезерашвили в Грузии стало причиной отказа в его въезде в США. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Департамент юстиции США в феврале обнародовал данные о деятельности лоббистской компании Cornerstone Government Relations, нанятой телекомпанией экс-министра обороны Давида Кезерашвили "Формула". Согласно документам, за последние 6 месяцев (с сентября 2023 года по февраль 2024-го) лоббисты активно пытались предоставить представителям Конгресса США необъективную информацию о текущих событиях в Грузии. За услуги в общей сложности им заплатили 420 тысяч долларов. Международный скандал Британская вещательная компания ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме>> По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Кезерашвили? Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид кезерашвили, грузия, новости, происшествия, кипр, израиль, сша, шалва папуашвили, давид тодуа, единое национальное движение, bbc