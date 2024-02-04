https://sputnik-georgia.ru/20240204/otmyvanie-millionov-pri-pomoschi-koll-tsentrov-v-gruzii--zaderzhannye-ostanutsya-v-tyurme-286094864.html

Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме

Отмывание миллионов при помощи колл-центров в Грузии – задержанные останутся в тюрьме

Деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров, сообщила прокуратура 04.02.2024, Sputnik Грузия

2024-02-04T20:35+0400

2024-02-04T20:35+0400

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ТБИЛИСИ, 4 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал для всех семерых задержанных по делу о деятельности преступных транснациональных колл-центров тюремное заключение в качестве меры пресечения, сообщает Первый канал. Этим решением судья Александр Иашвили удовлетворил ходатайство обвинения. По мнению прокурора, существовала опасность сокрытия обвиняемых или повторение преступления. Что касается позиции обвиняемых, то они вину не признают. Сторона защиты ходатайствовала о внесении залога в качестве меры пресечения. Прокуратура Грузии вышла на новые преступные колл-центры? >>Задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, совершенных организованной группой, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Проведенное расследование установило, что деятельность членов организованной группы включала создание компаний в Грузии и организацию мошеннических колл-центров. Для отлаженной работы колл-центров, члены группы создавали различные электронные торговые платформы, а чтобы создать впечатление надежных инвестиционных компаний, использовали веб-сайты и предлагали потерпевшим различные виды выгодных финансовых сделок. Позже они овладевали и отмывали крупные суммы денег, принадлежащих жертвам. Отмывание миллионов при помощи колл-центров – в Грузии задержаны семь человек >>Таким образом, члены ОПГ обманным путем завладели несколькими миллионами швейцарских франков, принадлежащими гражданам Швейцарии. А в дальнейшем, чтобы придать законный вид полученным обманным путем средствам, они разместили указанные средства на счетах в банках, находящихся под их собственным контролем, и включили их в экономический оборот, в том числе приобретая недвижимость. Было арестовано недвижимое и движимое имущество на сумму до 5 миллионов лари, принадлежавшее обвиняемым. В целях обеспечения конфискации активов преступного происхождения в пользу государства, прокуратура проведет соответствующие правовые процедуры. В результате сотрудничества с европейскими коллегами в период 2021-2024 годов было начато уголовное преследование в отношении 72 физических и трех юридических лиц, причастных к деятельности колл-центров. Им предъявлены обвинения по фактам мошенничества и легализации незаконных доходов, совершенных организованной группой. Борьба с преступными колл-центрами: прокуратура Грузии отчиталась о проделанной работе >>Прокуратура Грузии продолжает активное сотрудничество с Евроюстом и компетентными ведомствами стран-партнеров с целью выявления мошеннических колл-центров, действующих на международном уровне. Дело колл-центров В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, Кезерашвили стоит за международной мошеннической схемой, жертвами которой стали европейские пенсионеры. По утверждению "Грузинской мечты", Кезерашвили финансирует крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение". В период правления "Нацдвижения" (почти до конца 2012 года) Кезерашвили был в числе представителей верхушки власти. Оппозиция пытается перекрыть скандал с преступными колл-центрами – Гарибашвили>>Представители "Нацдвижения" утверждают, что те преступные колл-центры, которые работают именно в Грузии, "крышует" Служба госбезопасности страны. По их словам, спецслужбы не могли не заметить мошенничества международного масштаба в столице. Партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "За Грузию" выступила с инициативой создания временной следственной комиссии в парламенте по вопросу колл-центров. Идею создания комиссии поддержали в том числе и в "Нацдвижении". Однако в правящей партии выступили против. По словам председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, Кезерашвили единственный, кто заинтересован в том, чтобы заранее знать о ходе расследования. Между тем прокуратура Грузии совместно с европейскими партнерами провела уже несколько масштабных операций по выявлению участников транснациональной преступной группировки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, давид кезерашвили, тбилисский городской суд, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, генеральная прокуратура грузии