https://sputnik-georgia.ru/20240720/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prosit-uluchshit-proekt-amnistii-dlya-zaklyuchennykh-289099429.html

Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных

Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных

Sputnik Грузия

В тюрьмах Грузии содержатся более 10 тысяч человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T16:06+0400

2024-07-20T16:06+0400

2024-07-20T16:16+0400

амнистия

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

леван иоселиани

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился к депутатам с рекомендациями по проекту закона "Об амнистии", принятому накануне в первом чтении. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта", они готовы рассмотреть все аргументированные замечания и предложения до принятия законопроекта в следующих чтениях осенью.Одна из главных рекомендаций омбудсмена касается лиц, осужденных бессрочно. В частности, Иоселиани просит обсудить вопрос об осужденных бессрочно, отбывших разумный срок наказания, и рассмотреть возможность распространения на них амнистии.Бессрочное заключение — высшая мера наказания в Грузии за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство при отягчающих обстоятельствах, реализацию наркотиков, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. На все эти статьи амнистия не распространяется.Омбудсмен предлагает разработать дополнительные условия, которые дадут возможность заменить бессрочное заключение конкретным сроком лишения свободы. Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении>>Омбудсмен также предлагает парламенту более лояльно отнестись к тем заключенным, которых не затронула амнистия, но у которых есть хронические или неизлечимые заболевания. Также он отмечает, что при получении согласия жертв семейного насилия на амнистию лиц, совершивших в отношении них преступления, необходимо соблюдать осторожность, так как есть вероятность принуждения или воздействия на пострадавших. А именно, Народный защитник предлагает привлечь к процессу соответствующие органы или опросить потерпевшего в суде, чтобы, с одной стороны, судья убедился в позиции потерпевшего, а с другой — суд мог определить адекватные условия охранного ордера, обеспечивающие эффективную защиту.Что подразумевает проект По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. Причины принятия законопроекта О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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амнистия, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, леван иоселиани, тюрьма