https://sputnik-georgia.ru/20240720/narodnyy-zaschitnik-gruzii-prosit-uluchshit-proekt-amnistii-dlya-zaklyuchennykh-289099429.html
Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных
Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных
Sputnik Грузия
В тюрьмах Грузии содержатся более 10 тысяч человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T16:06+0400
2024-07-20T16:06+0400
2024-07-20T16:16+0400
амнистия
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общество
ираклий кобахидзе
леван иоселиани
тюрьма
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился к депутатам с рекомендациями по проекту закона "Об амнистии", принятому накануне в первом чтении. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта", они готовы рассмотреть все аргументированные замечания и предложения до принятия законопроекта в следующих чтениях осенью.Одна из главных рекомендаций омбудсмена касается лиц, осужденных бессрочно. В частности, Иоселиани просит обсудить вопрос об осужденных бессрочно, отбывших разумный срок наказания, и рассмотреть возможность распространения на них амнистии.Бессрочное заключение — высшая мера наказания в Грузии за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство при отягчающих обстоятельствах, реализацию наркотиков, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. На все эти статьи амнистия не распространяется.Омбудсмен предлагает разработать дополнительные условия, которые дадут возможность заменить бессрочное заключение конкретным сроком лишения свободы. Закон "Об амнистии" в Грузии принят в первом чтении>>Омбудсмен также предлагает парламенту более лояльно отнестись к тем заключенным, которых не затронула амнистия, но у которых есть хронические или неизлечимые заболевания. Также он отмечает, что при получении согласия жертв семейного насилия на амнистию лиц, совершивших в отношении них преступления, необходимо соблюдать осторожность, так как есть вероятность принуждения или воздействия на пострадавших. А именно, Народный защитник предлагает привлечь к процессу соответствующие органы или опросить потерпевшего в суде, чтобы, с одной стороны, судья убедился в позиции потерпевшего, а с другой — суд мог определить адекватные условия охранного ордера, обеспечивающие эффективную защиту.Что подразумевает проект По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. Причины принятия законопроекта О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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амнистия, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, леван иоселиани, тюрьма
амнистия, грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, леван иоселиани, тюрьма
Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных
16:06 20.07.2024 (обновлено: 16:16 20.07.2024)
В тюрьмах Грузии содержатся более 10 тысяч человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Народный защитник Грузии Леван Иоселиани обратился к депутатам с рекомендациями по проекту закона "Об амнистии", принятому накануне в первом чтении.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. Как заявили в правящей партии "Грузинская мечта", они готовы рассмотреть все аргументированные замечания и предложения до принятия законопроекта в следующих чтениях осенью.
"Народный защитник готов провести дополнительную рабочую встречу с инициаторами законопроекта и всеми заинтересованными группами. В то же время он приветствует волю, выраженную парламентом в этом направлении", - говорится в заявлении аппарата омбудсмена.
Одна из главных рекомендаций омбудсмена касается лиц, осужденных бессрочно. В частности, Иоселиани просит обсудить вопрос об осужденных бессрочно, отбывших разумный срок наказания, и рассмотреть возможность распространения на них амнистии.
Бессрочное заключение — высшая мера наказания в Грузии за особо тяжкие преступления, в том числе за убийство при отягчающих обстоятельствах, реализацию наркотиков, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. На все эти статьи амнистия не распространяется.
Омбудсмен предлагает разработать дополнительные условия, которые дадут возможность заменить бессрочное заключение конкретным сроком лишения свободы.
Омбудсмен также предлагает парламенту более лояльно отнестись к тем заключенным, которых не затронула амнистия, но у которых есть хронические или неизлечимые заболевания.
Также он отмечает, что при получении согласия жертв семейного насилия на амнистию лиц, совершивших в отношении них преступления, необходимо соблюдать осторожность, так как есть вероятность принуждения или воздействия на пострадавших.
А именно, Народный защитник предлагает привлечь к процессу соответствующие органы или опросить потерпевшего в суде, чтобы, с одной стороны, судья убедился в позиции потерпевшего, а с другой — суд мог определить адекватные условия охранного ордера, обеспечивающие эффективную защиту.
По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.
Причины принятия законопроекта
О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек.
В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.