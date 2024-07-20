https://sputnik-georgia.ru/20240720/v-gruzii-rassleduyut-delo-o-gosperevorote-svidetelya-doprashivali-v-sude-289094270.html

В Грузии расследуют дело о госперевороте: свидетеля допрашивали в суде

В Грузии расследуют дело о госперевороте: свидетеля допрашивали в суде

Sputnik Грузия

Служба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T11:58+0400

2024-07-20T11:58+0400

2024-07-20T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Магистр судья опросил в рамках расследования дела о госперевороте гражданина Грузии, участника боевых действий на Украине Лашу Чихладзе, сообщил его адвокат Лаша Ткешеладзе. На дело наложен гриф "секретно" – и на адвокатов, и на самого Чихладзе распространяется подписка о неразглашении. По его словам, допрос связан с участием Чихладзе в боевых действиях. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября 2023 года заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждала решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. При этом СГБ не уточняло, когда было начато следствие. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Все будут показательно наказаны – премьер о готовящемся госперевороте в Грузии >>По данным СГБ, гражданские беспорядки в Грузии планировала организовать группа лиц, действующая как в стране, так и за ее пределами, чтобы насильственным путем сменить власть – одним из авторов плана являлся замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе. Для осуществления плана в подчинении Лортикпанидзе находились лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона", сообщили в СГБ. Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намеревались разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибли бы как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеялись на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создало бы благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, мамука мамулашвили, сгб, грузинский легион, украина