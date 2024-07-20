https://sputnik-georgia.ru/20240720/vse-voprosy-po-amnistii-v-gruzii-budut-obsuzhdatsya-osenyu--deputaty-partii-vlasti-289101912.html

Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти

Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти

Sputnik Грузия

Второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре 20.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-20T19:39+0400

2024-07-20T19:39+0400

2024-07-20T19:44+0400

амнистия

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

тюрьма

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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Все предложения касательно амнистии в Грузии будут обсуждены во время второго чтения в парламенте, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие. По его словам, второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре. Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных>>"На осенней сессии, перед повторным рассмотрением документа, любой, интересующийся этим вопросом, может представить свою точку зрения, мнение и предложить его парламенту. Об этом будет дальнейшее обсуждение", - сказал Матикашвили. По мнению депутата, главное сейчас – не допустить спекуляций вокруг темы. В свою очередь, депутат "Грузинской мечты" Нино Цилосани отметила, что главная цель власти – свести к минимуму риски безопасности. "Мы поддерживаем необходимость амнистии как таковой, и особенно при условии, что все статьи отобраны таким образом, чтобы не угрожать общественному порядку. И риски, которые могут существовать после амнистии, сведены к минимуму", - заявила Нино Цилосани. Что подразумевает проект По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. Причины принятия законопроекта О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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амнистия, грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тюрьма