https://sputnik-georgia.ru/20240720/vse-voprosy-po-amnistii-v-gruzii-budut-obsuzhdatsya-osenyu--deputaty-partii-vlasti-289101912.html
Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти
Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти
Sputnik Грузия
Второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T19:39+0400
2024-07-20T19:39+0400
2024-07-20T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Все предложения касательно амнистии в Грузии будут обсуждены во время второго чтения в парламенте, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие. По его словам, второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре. Народный защитник Грузии просит улучшить проект амнистии для заключенных>>"На осенней сессии, перед повторным рассмотрением документа, любой, интересующийся этим вопросом, может представить свою точку зрения, мнение и предложить его парламенту. Об этом будет дальнейшее обсуждение", - сказал Матикашвили. По мнению депутата, главное сейчас – не допустить спекуляций вокруг темы. В свою очередь, депутат "Грузинской мечты" Нино Цилосани отметила, что главная цель власти – свести к минимуму риски безопасности. "Мы поддерживаем необходимость амнистии как таковой, и особенно при условии, что все статьи отобраны таким образом, чтобы не угрожать общественному порядку. И риски, которые могут существовать после амнистии, сведены к минимуму", - заявила Нино Цилосани. Что подразумевает проект По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий. Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д. После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек. Причины принятия законопроекта О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет. В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек. В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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амнистия, грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тюрьма
амнистия, грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, тюрьма
Все вопросы по амнистии в Грузии будут обсуждаться осенью – депутаты партии власти
19:39 20.07.2024 (обновлено: 19:44 20.07.2024)
Второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Все предложения касательно амнистии в Грузии будут обсуждены во время второго чтения в парламенте, заявил депутат правящей силы "Грузинская мечта" Давид Матикашвили.
Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект закона "Об амнистии" на пленарном заседании 19 июля. К депутатам уже обратился Народный защитник Грузии с просьбой расширить проект амнистии, включив в нее вопрос бессрочно осужденных и лиц с хроническими заболеваниями, а также учесть риски при освобождении осужденных за семейное насилие.
"Второе слушание – это постатейное обсуждение, и в рамках этих принципов все те важные предложения, которые обоснованы, аргументированы и близки к вопросу, очевидно, не могут остаться вне поля зрения. И мы будем обсуждать эти вопросы", - сказал Матикашвили.
По его словам, второе слушание по проекту состоится на осенней сессии, которая откроется в сентябре.
"На осенней сессии, перед повторным рассмотрением документа, любой, интересующийся этим вопросом, может представить свою точку зрения, мнение и предложить его парламенту. Об этом будет дальнейшее обсуждение", - сказал Матикашвили.
По мнению депутата, главное сейчас – не допустить спекуляций вокруг темы.
"Когда мы имеем дело с таким документом, который готовит государство, с гуманитарными целями, вскоре появляются спекуляции, поскольку отдельные силы хотят использовать этот ресурс, исходя из собственных политических или иных интересов", - сказал Матикашвили.
В свою очередь, депутат "Грузинской мечты" Нино Цилосани отметила, что главная цель власти – свести к минимуму риски безопасности.
"Мы поддерживаем необходимость амнистии как таковой, и особенно при условии, что все статьи отобраны таким образом, чтобы не угрожать общественному порядку. И риски, которые могут существовать после амнистии, сведены к минимуму", - заявила Нино Цилосани.
По проекту, часть обвиняемых и осужденных будут освобождены без всяких условий, а части осужденных и обвиняемых для освобождения понадобится согласие всех пострадавших от их действий.
Помимо освобождения, амнистия также предусматривает сокращение сроков на 1/2, 1/4 и 1/6, а также сокращение условного срока на год. Как заявляют инициаторы, сокращение срока на одну шестую планируется по 225 статьям Уголовного кодекса.
Амнистия не коснется лиц, осужденных за убийство, наркореализацию, половые преступления, разбой, терроризм, коррупционные и должностные преступления, причастность к т. н. "воровскому миру" и т. д.
После принятия проекта около тысячи заключенных покинет тюрьму, а всего амнистия коснется до пяти тысяч человек.
Причины принятия законопроекта
О необходимости сокращения числа заключенных до оптимального европейского показателя ранее заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По данным на 1 июня 2024 года, в тюрьмах Грузии содержатся 10 241 человек, что является самым высоким показателем за последние десять лет.
В 2011 году в местах заключения в Грузии находились 24 114 человек. После прихода к власти в 2012 году "Грузинской мечты", вследствие объявленной ею амнистии, число заключенных сократилось до 9 093 человек.
В 2014 году их число увеличилось до 10 372 человек, а в последующие годы оно не превышало в 9,8 тысячи.