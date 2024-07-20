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Выборы 2024: первая долгосрочная миссия наблюдателей прибыла в Грузию
Выборы 2024: первая долгосрочная миссия наблюдателей прибыла в Грузию
Sputnik Грузия
Премьер подтвердил готовность правящей силы и правительства к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями 20.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-20T14:04+0400
2024-07-20T14:04+0400
2024-07-20T14:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Представители первой долгосрочной международной миссии "Международного республиканского института США" (IRI) прибыли в Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов и проводят встречи с руководством ЦИК и страны. Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС. В составе миссии IRI 20 наблюдателей, которые будут следить за ходом предвыборной кампании в стране.Представители миссии уже встретились с главой ЦИК Грузии Георгием Каландаришвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который возглавляет избирательный штаб правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". На встрече было уделено внимание новому избирательному законодательству, важности международных наблюдательных миссий и политической обстановке в стране. Премьер еще раз подтвердил готовность правящей силы и правительства к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать, как прежде, на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Осенью в Грузии будет очень неспокойно – политик о предстоящих выборах>>Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, ираклий кобахидзе, iri
выборы, парламентские выборы, политика, грузия, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, обсе, ираклий кобахидзе, iri
Выборы 2024: первая долгосрочная миссия наблюдателей прибыла в Грузию
Премьер подтвердил готовность правящей силы и правительства к открытому сотрудничеству с международными наблюдателями
ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Представители первой долгосрочной международной миссии "Международного республиканского института США" (IRI) прибыли в Грузию для наблюдения за ходом парламентских выборов и проводят встречи с руководством ЦИК и страны.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Правительство Грузии направило приглашения для наблюдения за выборами всем международным авторитетным организациям, в том числе ОБСЕ и ЕС.
В составе миссии IRI 20 наблюдателей, которые будут следить за ходом предвыборной кампании в стране.
Представители миссии уже встретились с главой ЦИК Грузии Георгием Каландаришвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе, который возглавляет избирательный штаб правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
На встрече было уделено внимание новому избирательному законодательству, важности международных наблюдательных миссий и политической обстановке в стране.
Кобахидзе заявил, что правительство готово, как и в предыдущие годы, сделать все, чтобы провести свободные и справедливые выборы. С этой целью для наблюдения за выборами приглашены как краткосрочные, так и долгосрочные миссии ряда авторитетных международных организаций.
Премьер еще раз подтвердил готовность правящей силы и правительства к открытому и активному сотрудничеству с международными наблюдателями.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать, как прежде, на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.