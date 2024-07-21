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Грузия заработала более 12 миллионов долларов на экспорте персиков
Грузия заработала более 12 миллионов долларов на экспорте персиков
Sputnik Грузия
За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия 21.07.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия экспортировала 10,8 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 12,2 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Минсельхоза страны. Ведомство приводит данные с 1 мая по 14 июля 2024 года. Объемы экспорта за отчетный период выросли на 15%, а доходы – на 21%. Кроме того, экспортная стоимость фруктов составила 1,13 доллара за килограмм. По информации Минсельхоза, за последние 10 лет экспорт персиков и нектаринов превысили 165 тысяч тонн, в результате чего страна заработала до 150 миллионов долларов. За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия. Грузия продолжает наращивать экспорт голубики >>Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года. Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств. Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов. В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, персики, сельское хозяйство грузии
Грузия заработала более 12 миллионов долларов на экспорте персиков
За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Грузия экспортировала 10,8 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму 12,2 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Минсельхоза страны.
Ведомство приводит данные с 1 мая по 14 июля 2024 года. Объемы экспорта за отчетный период выросли на 15%, а доходы – на 21%.
Кроме того, экспортная стоимость фруктов составила 1,13 доллара за килограмм.
По информации Минсельхоза, за последние 10 лет экспорт персиков и нектаринов превысили 165 тысяч тонн, в результате чего страна заработала до 150 миллионов долларов.
За последние годы основной страной-импортером грузинских персиков и нектаринов является Россия.
Минсельхоз активно работает над развитием сельского хозяйства и осуществляет для этого программы помощи фермерам. Одна из самых масштабных – "Льготный агрокредит", который реализуется в стране с 27 марта 2013 года.
Основные цели "Льготного агрокредита" заключаются в совершенствовании производственных процессов первичного производства, переработки и хранения-сбыта в сельском хозяйстве путем предоставления фермерам и предпринимателям, занимающимся сельским хозяйством, дешевых, долгосрочных и доступных средств.
Кроме того, с 2015 года реализуется программа "Посади будущее", которая является частью государственной программы "Льготный агрокредит" и предполагает финансирование государством приобретения фермерами саженцев для обновления и разбивки плодовых садов.
В рамках данной программы в масштабах Грузии новые многолетние сады разбиты на участке около 17,6 тысячи гектаров земли, а объем государственного финансирования превышает 133 миллиона лари.