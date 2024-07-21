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На какую сумму списаны долги по налогам гражданам Грузии
На какую сумму списаны долги по налогам гражданам Грузии
Sputnik Грузия
Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов 21.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-21T15:49+0400
2024-07-21T15:49+0400
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служба доходов министерства финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 300 миллионов лари 63 тысячам физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии, сообщает телеканал "Рустави 2". О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле этого года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тысяч физических лиц в размере 590 миллионов. Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов. Парламент Грузии преодолел вето на законопроект о льготах при выводе средств из офшоров &gt;&gt;Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии
грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии

На какую сумму списаны долги по налогам гражданам Грузии

15:49 21.07.2024
© photo: Sputnik / StringerСлужба доходов Грузии
Служба доходов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов
ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 300 миллионов лари 63 тысячам физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии, сообщает телеканал "Рустави 2".
О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле этого года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тысяч физических лиц в размере 590 миллионов.
Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов.
Парламент Грузии преодолел вето на законопроект о льготах при выводе средств из офшоров >>
Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.
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