https://sputnik-georgia.ru/20240721/na-kakuyu-summu-spisany-dolgi-po-nalogam-grazhdanam-gruzii-289107079.html

На какую сумму списаны долги по налогам гражданам Грузии

На какую сумму списаны долги по налогам гражданам Грузии

Sputnik Грузия

Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов 21.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-21T15:49+0400

2024-07-21T15:49+0400

2024-07-21T15:49+0400

грузия

экономика

новости

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 21 июл — Sputnik. Служба доходов министерства финансов Грузии списала налоговую задолженность в размере 300 миллионов лари 63 тысячам физических лиц, в том числе индивидуальным предпринимателям в рамках налоговой амнистии, сообщает телеканал "Рустави 2". О списании налоговых задолженностей, скопившихся до 1 января 2021 года, правительство Грузии объявило в апреле этого года. По предварительным данным, речь идет о задолженности 145 тысяч физических лиц в размере 590 миллионов. Списание задолженностей происходит автоматически без обращения в Службу доходов. Парламент Грузии преодолел вето на законопроект о льготах при выводе средств из офшоров >>Причиной списания налогов власти назвали предоставление возможности заниматься экономической деятельностью тем, кто из-за задолженности оказался в трудном положении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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грузия, экономика, новости, служба доходов министерства финансов грузии