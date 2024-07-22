https://sputnik-georgia.ru/20240722/konflikt-na-ukraine-zakonchitsya-ranshe-v-sluchae-pobedy-trampa-v-ssha--premer-gruzii-289117719.html

Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Трампа в США – премьер Грузии

Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Трампа в США – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Действующий президент США Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T12:50+0400

2024-07-22T12:50+0400

2024-07-22T13:49+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США конфликт на Украине закончится раньше и, соответственно, регион успокоится раньше, что изменит отношение конкретно к Грузии, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Действующий президент США, 81-летний Джо Байден в воскресенье заявил, что не будет бороться за переизбрание на второй срок от Демократической партии, но намерен дослужить свой текущий срок до конца. При этом Байден заявил, что "полностью поддерживает" кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, и призвал демократов "победить Трампа". По словам премьера, Грузия, конечно, не может вмешиваться в чьи-либо выборы. "Тем более в президентские выборы такой большой страны, как США. Это не наше дело", – отметил глава грузинского правительства. На прошлой неделе Кобахидзе выразил солидарность Трампу в связи с покушением, обвинив в случившемся "глобальную партию войны" и либеральный фашизм. Как отметил Кобахидзе, "глобальная партия войны" не меняет своих методов. В правящей партии также провели параллели между покушением на Дональда Трампа и покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо. Как заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, между Трампом и Фицо есть одно большое сходство – оба выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Байден решил не участвовать в выборах президента>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, джо байден, сша, дональд трамп, украина