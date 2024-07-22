Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240722/snova-dozhdi--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289121698.html
Снова дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Снова дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни
Sputnik Грузия
Дождь ожидается в столице 25 июля 22.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-22T19:09+0400
2024-07-22T19:09+0400
погода
грузия
новости
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/36/242143668_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c2b22b09238ba44d11bfdff05f0bc658.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Грузии до 26 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В Тбилиси 23-24 июля ожидается ясная погода. 25 числа будет облачно, пойдет дождь. Температура воздуха 23-24 числа днем составит 33-35 градусов, а 25 июля – 27-29 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 23 и 25 июля погода будет ясной, дождь ожидается 24 числа. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) дождь пойдет 24 июля, а 23 и 25 июля погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 26-28 градусов. В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 32-34 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, возможны град и усиление ветра. Температура воздуха 23-24 июля днем составит 33-35 градусов тепла, а 25 июля температура понизится до 25-27 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град, сильный ветер. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
западная грузия
восточная грузия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24214/36/242143668_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_55115fabf18b77b56478cdf2af322a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды

Снова дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

19:09 22.07.2024
© photo: Sputnik / StringerКапли дождя на стекле в свете фар
Капли дождя на стекле в свете фар - Sputnik Грузия, 1920, 22.07.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Дождь ожидается в столице 25 июля
ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Грузии до 26 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В Тбилиси 23-24 июля ожидается ясная погода. 25 числа будет облачно, пойдет дождь. Температура воздуха 23-24 числа днем составит 33-35 градусов, а 25 июля – 27-29 градусов тепла.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 23 и 25 июля погода будет ясной, дождь ожидается 24 числа. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла.
В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) дождь пойдет 24 июля, а 23 и 25 июля погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 26-28 градусов.
В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 32-34 градуса.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, возможны град и усиление ветра. Температура воздуха 23-24 июля днем составит 33-35 градусов тепла, а 25 июля температура понизится до 25-27 градусов тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град, сильный ветер. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0