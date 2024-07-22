https://sputnik-georgia.ru/20240722/snova-dozhdi--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-289121698.html

Снова дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Снова дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Дождь ожидается в столице 25 июля 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T19:09+0400

2024-07-22T19:09+0400

2024-07-22T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Кратковременные дожди ожидаются в отдельных районах Грузии до 26 июля, сообщило Национальное агентство окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси 23-24 июля ожидается ясная погода. 25 числа будет облачно, пойдет дождь. Температура воздуха 23-24 числа днем составит 33-35 градусов, а 25 июля – 27-29 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 23 и 25 июля погода будет ясной, дождь ожидается 24 числа. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) дождь пойдет 24 июля, а 23 и 25 июля погода будет ясной. Температура воздуха днем составит 31-33 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов тепла. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха составит 26-28 градусов. В некоторых районах Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем составит 32-34 градуса. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) местами ожидается кратковременный дождь с грозой, возможны град и усиление ветра. Температура воздуха 23-24 июля днем составит 33-35 градусов тепла, а 25 июля температура понизится до 25-27 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град и сильный ветер. Температура воздуха днем составит 28-30 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Возможен град, сильный ветер. Температура воздуха днем составит 23-25 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, западная грузия, восточная грузия, тбилиси, национальное агентство окружающей среды