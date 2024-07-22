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Суд приостановил акт президента Грузии о назначении члена Высшего совета юстиции

Суд приостановил акт президента Грузии о назначении члена Высшего совета юстиции

Sputnik Грузия

Этому решению предшествовал иск М. К. к президенту Грузии с требованием признать недействительным распоряжение от 15 июля 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T20:54+0400

2024-07-22T20:54+0400

2024-07-22T21:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Тбилисский городской суд приостановил действие указа президента Грузии о назначении Кахи Цикаришвили членом Высшего совета юстиции, что в президентской администрации назвали нарушением Конституции страны.Этому решению предшествовал иск М. К. к президенту Грузии с требованием признать недействительным распоряжение от 15 июля о назначении Цикаришвили и издать новый акт о назначении истца членом Совета. При этом истец ходатайствовал о приостановке действия акта от 15 июля до окончания судопроизводства.Он подчеркнул, что Конституция предоставляет президенту полномочия самостоятельно выбирать и назначать одного члена Высшего совета юстиции. В Совет входят 14 избранных на четыре года членов и председатель Верховного суда Грузии. "Во-первых, вы не имеете права самовольничать. Во-вторых, это нарушение принципа разделения власти. В-третьих, это еще одно доказательство кланового управления судом, для которого в Высшем совете юстиции недопустимо даже одно иное мнение", – сказал Мсхиладзе.При этом он от имени президентской администрации обратился к общественности, дипломатическому корпусу, международному сообществу, международным организациям, ОБСЕ/БДИПЧ, представители которых наблюдали за процессом выбора кандидата в Высший совет юстиции. "Это был прозрачный процесс. Мы обращаемся и призываем всех надлежащим образом отреагировать по этому вопросу", – заявил Мсхиладзе.Он подчеркнул, что истец обратился в суд 22 июля, и в тот же день суд удовлетворил его ходатайство. Цикаришвили должен был приступить к исполнению обязанностей с 23 июля. Цикаришвили в прошлом был помощником председателя Верховного суда Грузии Нино Гвенетадзе (2015-2018 годы). После ее отставки Цикаришвили заявил, что на Гвенетадзе оказывалось давление, чтобы она сотрудничала с "судебным кланом", но она это не подтвердила, так как против нее был компромат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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