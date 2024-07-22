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Внешний госдолг Грузии за полгода сократился

Внешний госдолг Грузии за полгода сократился

Sputnik Грузия

В структуре внешнего госдолга задолженность правительства Грузии составила 8,33 миллиарда долларов, что ниже на 2,1% показателя 1 января 2024 года 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T09:01+0400

2024-07-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Внешний государственный долг Грузии на 30 июня 2024 года составил 8,7 миллиарда долларов, сократившись по сравнению с данными на начало января на 2,3%, сообщается в материалах министерства финансов страны. В структуре внешнего госдолга задолженность правительства Грузии составила 8,33 миллиарда долларов, что ниже на 2,1% показателя 1 января 2024 года, а Нацбанка (задолженность перед МВФ) – 374,2 миллиона долларов, что ниже показателя начала года на 6,9%. Многосторонний внешний госдолг за полугодие сократился на 1,2% и составил 6,31 миллиарда. В этой группе крупнейшими кредиторами Грузии остаются Азиатский банк развития (2,25 миллиарда долларов), Европейский инвестиционный банк (1,1 миллиарда долларов) и Международный банк реконструкции и развития (1,61 миллиарда долларов).Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка >>Двусторонний внешний госдолг за январь-июнь уменьшился на 6% – до 1,51 миллиарда долларов. В том числе долг перед Францией составил 758,3 миллиона долларов, перед Германией – 583,2 миллиона долларов, Японией – 119,1 миллиона долларов. Долг перед Россией сократился на 23,7% – до 11,6 миллиона долларов. В составе внешнего госдолга обязательства по евробондам сохранились на уровне 500 млн долларов. В 2023 году внешний государственный долг Грузии вырос на 6,7%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, франция, германия, япония, мвф, европейский инвестиционный банк, министерство финансов грузии, долг