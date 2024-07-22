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Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии

Sputnik Грузия

Первое землетрясение, по уточненным данным, было магнитудой 4,9 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Второе землетрясение за сутки произошло на востоке Грузии – подземные толчки магнитудой 3,8 зафиксированы также у города Дедоплисцкаро, очаг залегал на глубине 44 км, сообщают в Национальном центре сейсмического мониторинга.Первое землетрясение, по уточненным данным, было магнитудой 4,9 и произошло близ Дедоплисцкаро в регионе Кахети. Эпицентр находился на глубине 42 километров, в 3 км северо-западнее Дедоплисцкаро у села Лениновка. Толчки были зафиксированы в 12:08 по тбилисскому времени.О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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