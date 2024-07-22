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Землетрясение произошло на востоке Грузии

Землетрясение произошло на востоке Грузии

Sputnik Грузия

О пострадавших и разрушениях не сообщается 22.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-22T12:20+0400

2024-07-22T12:20+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июл — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Грузии близ города Дедоплисцкаро в регионе Кахети, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.По информации ведомства, эпицентр землетрясения находился на глубине 18 километров, в 9 км северо-западнее Дедоплисцкаро, вблизи села Лениновка. Толчки были зафиксированы в 12:08 по тбилисскому времени. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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