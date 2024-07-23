https://sputnik-georgia.ru/20240723/mdinaradze-pobeda-trampa-v-interesakh-gruzii-289141981.html

Мдинарадзе: победа Трампа в интересах Грузии

Мдинарадзе: победа Трампа в интересах Грузии

Sputnik Грузия

Завершение конфликта на Украине – это то, что "намного вероятнее в случае выбора Трампа", считает Мдинарадзе 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T18:50+0400

2024-07-23T18:50+0400

2024-07-23T18:54+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

тбилиси

сша

украина

дональд трамп

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/10/250625585_0:58:2400:1408_1920x0_80_0_0_e7b6c4e81f0c08fe5dd6a57cd4107f7b.jpg

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Победа Дональда Трампа на выборах в США в интересах Грузии и ее народа, так как в этом случае возникнет больше шансов на завершение конфликта на Украине и снижение рисков возникновения конфликта в Грузии, заявил один из лидеров парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> По его словам, завершение конфликта на Украине – это то, что "намного вероятнее в случае выбора Трампа".По его словам, если конфликт на Украине прекратится, это также поспособствует снижению риска возникновения конфликта в Грузии. По этой причине правящая партия должна победить на предстоящих выборах и обеспечить быстрое развитие страны, отметил Мдинарадзе."Мы должны продолжить развитие еще более быстрыми темпами, в том числе движение на пути европейской интеграции, где все достижения принадлежат "Грузинской мечте", – сказал Мамука Мдинарадзе.В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, конфликт на Украине закончится раньше и, соответственно, регион успокоится раньше, что изменит отношение конкретно к Грузии, заявил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Он также выразил солидарность Трампу в связи с покушением, обвинив в случившемся "глобальную партию войны" и либеральный фашизм. Как отметил Кобахидзе, "глобальная партия войны" не меняет своих методов. В правящей партии также провели параллели между покушением на Дональда Трампа и покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо. Как заявил заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани, между Трампом и Фицо есть одно большое сходство – оба выступают за скорейшее прекращение конфликта на Украине. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время покушения на него 15 мая в городе Гандлова получил несколько огнестрельных ранений. Его пришлось дважды прооперировать. Из больницы политика выписали в конце того же месяца.Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Конфликт на Украине закончится раньше в случае победы Трампа в США – премьер Грузии>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, тбилиси, сша, украина, дональд трамп