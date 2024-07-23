https://sputnik-georgia.ru/20240723/oppozitsiya-gruzii-popytaetsya-svergnut-vlast-dazhe-pri-demokraticheskikh-vyborakh--deputat-289143731.html

Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат

Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат

Sputnik Грузия

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент, партии должны получить более 5% голосов избирателей 23.07.2024, Sputnik Грузия

2024-07-23T19:56+0400

2024-07-23T19:56+0400

2024-07-23T20:14+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

единое национальное движение

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии будут беспрецедентно демократическими, но оппозиция все равно попытается свергнуть власть, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент партии должны получить более 5% голосов избирателей. По его словам, у "Грузинской мечты" есть все шансы получить конституционное большинство по итогам выборов. "К сожалению, старое "Национальное движение" преодолеет барьер, пытается ухватиться за цель "Ахали", остальные попытаются, но не смогут приблизиться к барьеру, и в этом случае мы получим конституционное большинство", - сказал Мдинарадзе.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Он отметил, что сейчас "Единое национальное движение" пытается использовать все ресурсы, чтобы малыми группами как-то преодолеть барьер. На сегодняшний день уже известно о четырех объединениях оппозиционных партий перед парламентскими выборами: В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024