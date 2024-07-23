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Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат
Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат
Sputnik Грузия
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент, партии должны получить более 5% голосов избирателей 23.07.2024, Sputnik Грузия
2024-07-23T19:56+0400
2024-07-23T19:56+0400
2024-07-23T20:14+0400
политика
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мамука мдинарадзе
единое национальное движение
парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии будут беспрецедентно демократическими, но оппозиция все равно попытается свергнуть власть, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент партии должны получить более 5% голосов избирателей. По его словам, у "Грузинской мечты" есть все шансы получить конституционное большинство по итогам выборов. "К сожалению, старое "Национальное движение" преодолеет барьер, пытается ухватиться за цель "Ахали", остальные попытаются, но не смогут приблизиться к барьеру, и в этом случае мы получим конституционное большинство", - сказал Мдинарадзе.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей >>Он отметил, что сейчас "Единое национальное движение" пытается использовать все ресурсы, чтобы малыми группами как-то преодолеть барьер. На сегодняшний день уже известно о четырех объединениях оппозиционных партий перед парламентскими выборами: В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, единое национальное движение, парламентские выборы в грузии 2024
Оппозиция Грузии попытается свергнуть власть даже при демократических выборах – депутат
19:56 23.07.2024 (обновлено: 20:14 23.07.2024)
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент, партии должны получить более 5% голосов избирателей
ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Парламентские выборы в Грузии будут беспрецедентно демократическими, но оппозиция все равно попытается свергнуть власть, заявил один из лидеров правящей силы "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября; чтобы попасть в парламент партии должны получить более 5% голосов избирателей.
"Мы можем с уверенностью сказать, что проведем беспрецедентные в мире демократические выборы, но они (оппозиция) все равно начнут демонстрации, и это будет попытка свержения правительства, которая окажется безуспешной", - заявил Мамука Мдинарадзе.
По его словам, у "Грузинской мечты" есть все шансы получить конституционное большинство по итогам выборов.
"К сожалению, старое "Национальное движение" преодолеет барьер, пытается ухватиться за цель "Ахали", остальные попытаются, но не смогут приблизиться к барьеру, и в этом случае мы получим конституционное большинство", - сказал Мдинарадзе.
Он отметил, что сейчас "Единое национальное движение" пытается использовать все ресурсы, чтобы малыми группами как-то преодолеть барьер.
"Так как партия разделилась на несколько частей, их цель –максимально широко разместить на поле агентуру так, чтобы малые группы могли как-то преодолеть барьер", - сказал Мдинарадзе.
На сегодняшний день уже известно о четырех объединениях оппозиционных партий перед парламентскими выборами:
"Единое национальное движение" и "Стратегия Агмашенебели",
"Ахали", "Дроа" и "Гирчи – больше свободы",
"Лело для Грузии", "Для народа", "Площадь свободы" и "Граждане",
объединение 28 консервативно настроенных партий.
В правящей партии к перегруппировкам в оппозиции относятся скептически. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, рейтинг "Грузинской мечты" составляет около 60%. Как бы ни перегруппировалась оппозиция, в "Мечте" уверены, что ее победе ничего не грозит.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия может получить парламентское большинство.